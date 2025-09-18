バルミューダらしい工夫と遊び心の電子レンジ「BALMUDA The Range S」

家電メーカーのバルミューダは、高級＆高機能トースターやデザインにこだわった家電製品の先駆け的な存在。製品の機能よりも体験価値を重視し、既存製品を再定義するという開発コンセプトを持っている。

バルミューダは数々の製品を展開しているが、今回、シンプルな単機能の電子レンジ「BALMUDA The Range S」を発表。予約を受け付けており（バルミューダオンラインストア、BALMUDA The Store Aoyamaなどブランドショップ、およびバルミューダ製品正規販売店）、10月2日から順次発売する。価格は3万9,600円。本体カラーはブラックとホワイトの2色。

「BALMUDA The Range S」

単機能レンジというと地味なイメージもあるが、そこはバルミューダ、工夫と遊び心を盛り込んでいる。庫内容量は20Lのフラットタイプで、ドアは横開き。

縦開きにしなかったのは設置性を考えてのこと。高い位置や冷蔵庫の上、棚やラックの設置したとき、また身長が低い人にとっては、横開きのほうが食材／食器を出し入れしやすい。

ハンドルやボタン類もていねいに仕上げており、ドアを少し勢いよく閉めても自動で減速してソフトに閉まる仕組み。パタンと最後まで閉じる必要がないので使いやすい。

本体カラーのブラックは明度をやや高くすることによって、本体サイズとのバランスを取って重厚感が出すぎないようにした。濃い目のグレーにも見えるブラック、しっとりとしたホワイトは、どちらもキッチンになじみやすい。また、ブラック／ホワイトとも、背面を同色で統一したのも細かい配慮。設置したあとは見えなくなる背面だが、よくあるシルバーむき出しのような部分をなくし、安っぽさを払拭している。

ブラックモデルの背面

ホワイトモデルの背面

基本的な操作はダイヤルと、ダイヤル中央の「START／OK」ボタンのみ。温めモードは5種類を厳選し、オート、マニュアル、ドリンク（コーヒー／ミルク／熱燗）、冷凍ゴハン（1杯／150g、2杯／300g）、解凍という内容だ。

ドリンクや冷凍ゴハンのモードでは、仕上がり温度の設定は数値ではなく、低め、標準、高めの3通りとしたのもバルミューダらしい。マニュアルモードの出力設定は、100W、500W、600W、800W、900W。このうち800Wと900Wは最大3分間だ。

温め操作はダイヤルとプッシュボタンだけ

【動画】「BALMUDA The Range S」のドアクローズ、操作、ギターサウンド、カウントダウンのエフェクト

（音声が流れます。ご注意ください）

各種の操作や温め完了時には、既存モデル「BALMUDA The Range」と同じように、ギターサウンドが鳴る（音量やオフ設定も可能）。温め中のディスプレイでは、残り時間のカウントが上から下へとスクロールし、これも気の利いた演出だ。

単機能レンジとしては、3万9,600円という価格は正直高い。温められればよいというなら1万円以下の製品もある。全体の仕上げ、デザイン、たたずまい、操作感、キッチンとのトータルコーディネートなど、「BALMUDA The Range S」のこうした点に価値を見いだすなら、満足できる選択肢の1つとなるだろう。

なお、2026年2月1日までの期間、BALMUDA The Range Sを購入したユーザーを対象に、自宅で使用中のレンジを無料で引き取る「レンジ引き取りキャンペーン」を実施する。対象店舗は以下の通り。