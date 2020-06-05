携帯キャリアの新着記事一覧
2020年06月05日(金)
クラウドゲーミング「GeForce NOW」が6月10日に正式リリース
2020/06/05 11:49
2020年06月04日(木)
au、「HUAWEI P30 lite Premium」をAndroid 10へアップデート
2020/06/04 19:38
au、「Galaxy Note9・S20 5G」をセキュリティアップデート
2020/06/04 19:38
au、「Galaxy S10・Note10+」を機能追加＆セキュリティアップデート
2020/06/04 19:38
ソフトバンク、「Pixel」シリーズをセキュリティアップデート
2020/06/04 18:33
ソフトバンク、「AQUOS R3・sense3 plus・R5G」をアップデート
2020/06/04 18:33
2020年06月01日(月)
ドコモ、「Galaxy S20+ 5G」を6月18日発売 - Galaxy Buds+プレゼントも
2020/06/01 17:36
ドコモ「Xperia 1 II」6月18日発売、購入者に先着でXperiaロゴ入りポーチプレゼント
2020/06/01 15:34
ワイモバイルが料金プランを改定、データ超過時に通信速度最大1Mbps
2020/06/01 12:09
2020年05月29日(金)
au、「HUAWEI P20 lite」をセキュリティアップデート
2020/05/29 20:32
ソフトバンク、「Xperia 1」「Xperia 5」「AQUOS zero2」アップデート
2020/05/29 19:45
2020年05月28日(木)
「Disney+」日本版は6月11日スタート、Disney DELUXEのシアターが変更
2020/05/28 16:12
佐野正弘のケータイ業界情報局 第26回 KDDIによる「UQ mobile」統合の狙いと、残される「UQ WiMAX」の未来
2020/05/28 15:30
2020年05月27日(水)
小型スマホ「Rakuten Mini」が1円で買える、期間限定キャンペーン
2020/05/27 16:57
2020年05月26日(火)
ソフトバンク、緊急事態宣言の解除を受けて首都圏店舗の時短営業終了
2020/05/26 12:09
2020年05月25日(月)
au、「データ使い放題」割り引き延長 - 学生のオンライン授業を支援
2020/05/25 11:31
au「データMAX 4G LTE Netflixパック」、テザリング容量を60GBへアップ
2020/05/25 11:13
2020年05月22日(金)
au、「AQUOS sense3」「Galaxy S9・S9+」をセキュリティアップデート
2020/05/22 17:47
ソフトバンク、5月23日から全国の店舗で店頭業務縮小を終了
2020/05/22 13:59
2020年05月21日(木)
ローソンで最大11％還元、auポイントとPonta統合のメリットは
2020/05/21 21:20
ワイモバイルが「Xperia 10 Ⅱ」を5月29日に発売、予約は22日から
2020/05/21 15:47
2020年05月19日(火)
ソフトバンク、コロナ対策として3000店舗にAI検温ソリューション導入
2020/05/19 15:52
ソフトバンクGが創業以来の大赤字、「投資先のうち15社は倒産する」
2020/05/19 12:34
au、折りたたみスマホ「Galaxy Fold」をAndroid 10へアップデート
2020/05/19 12:11
au、タフネススマホ「TORQUE G04」をAndroid 10へアップデート
2020/05/19 12:11
2020年05月18日(月)
ソフトバンク「VR SQUARE」、Oculus Goに対応 - AKB48公演を独占配信
2020/05/18 17:45
2020年05月15日(金)
KDDI社長「UQ mobile統合には3つのメリット、楽天への対抗にも」
2020/05/15 14:21
ソフトバンク、利用料金支払い延長のWEB受付を開始
2020/05/15 11:01
ソフトバンク、時短営業などをする店舗の対象地域を縮小
2020/05/15 10:34
2020年05月14日(木)
KDDIがUQ mobileを統合、auとUQ mobileの2ブランド提供へ
2020/05/14 18:14
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