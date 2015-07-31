スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2015年7月の新着記事一覧

2015年07月31日(金)

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KODAWARI、「SHOWCASE Online」にて送料無料サービスを開始

スマホアクセサリー 07/31 22:01

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NVIDIA、「SHIELDタブレット」の一部を自主回収 - バッテリーに発火の恐れ

Android 07/31 22:00

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ソフトバンク、「コミックマーケット88」で電波対策を実施 - 特別仕様車も

携帯キャリア 07/31 19:49

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ソフトバンク、「ワイモバイルからのiPhoneキャンペーン」を1日より実施

携帯キャリア 07/31 19:10

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ジャパネット、タイムセール拡大版「夏休みSP」を開催

家電量販店 07/31 18:54

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じぶん銀行のauユーザー向け特典が改悪、Twitterでは批判的なツイート

07/31 18:42

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講談社、マガジンの連載が無料で読めるアプリ「マガジンポケット」リリース

07/31 18:42

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OPPO Digital、11.2MHz DSDに対応した日本限定のBDプレーヤー

サウンド / オーディオ 07/31 18:32

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ハイレゾサウンド対応機器の販売額は右肩上がり - GfK調査

サウンド / オーディオ 07/31 18:28

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他のスマートフォン/携帯電話とiPhoneの比較をSiriに訊いてみると、こう答える

iPhone 07/31 18:23

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LINE、「LINE Pay」の請求処理に不具合 - 「円」を「ドル」で請求

07/31 18:08

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「ARROWS NX」販売停止だけどアイマスとのコラボキャンペーンは継続

07/31 18:08

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新型Apple TVは9月登場か、TV配信サービスの動向に注目

スマホアクセサリー 07/31 18:03

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エアコン購入時、「省エネ」重視派が減少傾向 - マイボイスコム調査

生活家電 07/31 17:17

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ベルキン、最大2.4A出力のAC-USBチャージャー

その他ガジェット 07/31 16:50

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じぶん銀行のauユーザー向け特典が改悪、Twitterに批判ツイート

スマホアプリ / サービス 07/31 16:40

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孫正義氏「情報革命」3つの注力分野を語る 『SoftBank World 2015』基調講演

携帯キャリア 07/31 16:16

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WHITEら、タッチ操作が可能なダンボール製VRゴーグル「MilboxTouch」を開発

スマホアクセサリー 07/31 14:47

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イデア「BRUNO」、レトロなデザインのコンパクトブレンダー

生活家電 07/31 14:26

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ロモグラフィー、インスタントカメラLomo'Instantに花柄の「京都」モデル

デジカメ 07/31 14:16

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講談社、マガジンの連載が無料で読めるアプリ「マガジンポケット」公開

スマホアプリ / サービス 07/31 13:53

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EOS M3、新ファームウェア適用でEF-S55-250mm STM装着時のAF速度が向上

デジカメ 07/31 13:22

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PGA、断線しにくいLightningコネクタを9月10日発売

スマホアクセサリー 07/31 13:08

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サンワ、VHS映像をUSBメモリに記録できるキャプチャボックス

その他ガジェット 07/31 12:50

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ビックカメラ、自作スピーカー「かんすぴ」の工作体験会を開催

サウンド / オーディオ 07/31 12:44

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Reloop社のDJコントローラー「BEATMIX 2 MK2」等2製品を発売-ディリゲント

サウンド / オーディオ 07/31 12:13

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じぶん銀行、auユーザーの振込手数料を無制限無料から月5回までに制限

携帯キャリア 07/31 11:55

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感情認識ロボ「Pepper」がまた1分で完売

携帯キャリア 07/31 11:16

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LINE、「LINE Pay」の請求処理に不具合 - 「円」を「ドル」で請求

スマホアプリ / サービス 07/31 11:08

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アユート、「MASTER & DYNAMIC」ヘッドホン・イヤホンの国内発売日が決定

サウンド / オーディオ 07/31 11:00

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