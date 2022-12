ゲーミングノートPCの存在は知っていても、「会社で使っているノートPCのことを考えるとPCゲームを遊ぶには無理があるんじゃ???」なんて思っている人は多いはず。今回はそんな考えのゲーマーとPCゲーム初心者を集めて、ゲーミングノートPCを実際に触ってもらうという企画。MSIからアドバイザーも招き、最新モデル「Pulse GL76 12Uシリーズ」(本レビュー機はPulse-GL76-12UEK-452JP)の魅力に迫ります。

今回参加してくれたメンバーはこちら! Mさん

31歳、PCゲーム派で、好きなゲームはコツコツやる系やオンラインのバトロワ系。 Yさん

29歳、PCゲーム派で、好きなゲームはFPS。特にオンラインのバトロワ系が多い。 Tさん

28歳、ゲーム歴は小学生からで、コンシューマ機専門。スポーツ系からアクション、FPSなど幅広い。 MSI/阿部さん

MSIのノートPCマーケティング担当の30歳。あらゆるゲームに精通し、好きなジャンルはRPG、アクションなど。

プレイスタイルもプラットフォームもそれぞれ!

みんなで考えるゲーミングノートPCの魅力とは?

―みなさん、普段はどんな環境でゲームを楽しんでいますか?

スマートフォンゲーム、コンシューマゲーム機もやりますが、PCゲームがメインです。PCゲームをやるときはグラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 3080Tiを搭載したデスクトップ型のゲーミングPCを使っています。このスペックなら、ほとんどのタイトルができるので快適です。

ぼくもNVIDIA GeForce RTX 3060搭載のデスクトップ型ゲーミングPCを買ったばかりです。いま2LDKのところに住んでいるけど、片方の部屋をテレワーク兼ゲーム部屋にしています。プレイするのはほとんどPCゲームになりますね。

ぼくはコンシューマ機メインですね。最近ではPS4でずっとプレイしています。みなさんがいう“3080”とか“3060”とか、まったくわからないですね(笑)。

ゲーミングPC所有者のお二人がそうであるように、日本ではゲーミングPCといえばデスクトップPCというイメージが強いですね。ぼくも実際に同じ感覚でいましたが、ノートタイプのゲーミングPCを知ってから、その魅力にはまりました。今回はその辺を感じてもらえればなと思っています。

―TさんはPCゲームのプレイはしたことありますか?またゲーミングPCというものがあるのは知っていましたか?

PCゲームはやったことはないです。よいという噂は聞いたことがありますが、実際に試したことはありません。ゲーミングPCはもちろん知っていますよ。なんだか大きなパソコンというイメージがあります。今回は始めてゲーミングPCに触れられるということで、とても楽しみにしていました。

実際、コロナ禍に入っていた影響もあって、PCゲームへ移行するコンシューマ機ユーザーは急増しています。最近はSNSなどを中心にPCゲームにしかないタイトルが有名になったりしていたので、プレイしたくて始める方が多いように感じます。PCゲームの世界にはSteamやEAゲーム等、多くのタイトルを抱えるプラットフォームがたくさんありますから、ゲームがそれこそ無数にあるのも魅力ですね。特にSteamは日本の有名タイトルが参入していることもあって、多くのユーザーが注目しています。

―今度はゲーミングPC所有者お二人に伺いますが、ゲーミングPCのこだわりポイントはどこですか?

コンシューマ機との最大の違いはグラフィック性能だと思うので、そこにはこだわりました。処理能力が高いほどいいと思ったのでCPUもなるべく最新のハイエンドモデルにしています。おかげさまで、在宅ワークのときの仕事も快適です(笑)。

ぼくも同じですね。特にせっかくのグラフィックス性能を活かしたかったので高リフレッシュレートなディスプレイを購入しています。おかげさまで、ゲームが快適なのはもちろんですが、やはりこのジャンルのディスプレイは品質が高いので高精細動画の視聴時もきれいな映像が楽しめています。

―今回はゲーミングノートPCを体験していただこうと、MSIさんの最新モデルを持ってきました。お二人はゲーミングノートPC初体験ですか?





会社のノートPCは嫌というほど触っていすが、ゲーミングノートPCをじっくり触るのは初めてですね。会社マシンのスペックが低いこともあって、ノートPCには正直あまり良い印象がなく… だから余計にゲーミングノートPCの実力を体験してみたいですね。

ぼくも店頭見たことがあるというレベルなので、体験するのは初めてですね。省スペースな中で、どれぐらいのことができるのか楽しみです。

今回ご用意したのは「Pulse-GL76-12UEK-452JP 」はノートPCの中でも大型の17.3インチディスプレイを採用したモデルです。ゲーミングノートPCならではの特長にキーボードや外部ディスプレイを用意する必要がないというところがありますが、このディスプレイはゲーミングに必須のリフレッシュレート144Hz対応となっています。CPUも最新の第12世代インテルCore i7で、グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUが搭載されています。スペックからも分かる通り、様々なPCゲームが快適に遊べるので、みなさん驚かれると思いますよ!

―ありがとうございます。それでは早速、みなさんに体験してもらいましょう!

※マウスは付属しておりません

「Apex Legends」を「Pulse GL76 12Uシリーズ」で実際にプレイ!

―ゲーミングノートPC初体験のお二人はいかがでしたか?

私がいつも使っているデスクトップ型のゲーミングPCとぜんぜん遜色ない! PCを持って移動するというのであれば、デスクトップPCよりもこちらのほうが使い勝手が良さそうです。選択肢としてはめちゃくちゃアリですね。

思った以上に画面が大きく感じました。普段使っているノートPCだとこんなに動かないから本当にびっくりしました。画面や操作感もいつもの自分がやっている環境と違いはなかったので、これ一台で十分楽しめそう。いったらあれなんですけど、すみません、なめてました(笑)。

ゲーミングPC経験者の方はみなさんそう思うかも知れませんね。今のゲーミングノートPCが十分なパフォーマンスを持っていることを理解していただいたら、次はノート型である利便性に注目してもらえればと思います。例えばMさんが言ったように持ち運べることを利用して友達の家で一緒に練習するとか、出張、転勤が多い人にはとても便利ですよね。 あとはデスクトップPCライクな使い方もできて、外部ディスプレイを繋いでデュアルディスプレイで楽しんだり、キーボード、マウスを好みのものに変えて使うこともできます。家では拡張した環境で、外出時はノートPC単体でといった柔軟な使い方も可能です。

―コンシューマ機がメインのTさんは?

やっぱり画質がまるで違いますね。家だと壁に設置したテレビ画面でプレイしますが、ゲーミングノートPCだと画面も近いから迫力もあるし、画面の情報が受け取りやすい。あと、PCゲームの方がよく言う“ニュルニュル感”を始めて味わいました!この描画能力の違いは衝撃的ですね。

コンシューマ機から移行するメリットは、プレイの幅が広がるところにあると思っています。FPSをやる方にとってはテレビには無い高いリフレッシュレートでのゲームプレイ、いわゆる“ニュルニュル感”にありますし、RPGの方で美しい映像を楽しみたい方にも最適です。また、コンシューマ機から来られる方にはポータブル機の延長上で使えますから、ゲーミングノートPCは特におすすめです。

―今回の企画に参加いただきありがとうございました。ゲーミングノートPCの魅力は伝わりましたか?

2台目にこういうマシンがあるといいですね。よくポータブル機を持ちよってゲームをしていましたが、ゲーミングノートPCを持っていれば同じ使い方ができそう。

フレームレートも100fps超えを連発していて、これなら普通に戦えますよね。それに持ち運べる機動力が加わると考えるととても魅力的です。テンキーもついてるから仕事にも良さそう!

一台で全部まかなえるというのは、狭いマンション暮らしにはそれだけで魅力です。いろいろ繋げて楽しみの幅が広がりそう。PCゲームにはまりそうです(笑)!

みなさん、楽しんでもらえて良かったです。また、ゲーミングノートPCの魅力も感じていただけたようでとてもうれしく思いました。今回は短時間しか遊んでもらえませんでしたが、このモデルには長時間のプレイでも安定したパフォーマンスが発揮できるよう、強力冷却システム「Cooler Boost 5」が搭載されています。がっつりプレイをしても大丈夫ですから、今度たっぷり遊んでみてください。

一同:それは楽しみ!

―ということで、本日はお時間が来てしまいましたのでお開きです。みなさん、MSIの阿部さん、ありがとうございました!

ゲーマー必見!

体験した「Pulse GL76 12Uシリーズ」をチェック!

※マウスは付属しておりません

マルチカラーバックライト対応ゲーミングキーボード。バックライトの色を自由に変えられるのはゲーミングノートPCの魅力の一つ。

強力冷却システムで本体に熱をため込みにくくし、長時間でも安定動作

シンプルなチタニウムグレーでゲーミングPCらしい力強いデザイン

Pulse GL76 12U OS Windows 11 Home(MSIはビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします) ディスプレイ 17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、144Hz CPU インテル® Core™ i7-12700H

14コア(6P+8E)20スレッド GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU 6GB GDDR6 メモリ 16GB(8GB ×2)DDR4 メモリ空きスロット なし(2スロット合計最大64GB)※MSI公認サポート店でのみ増設可能 SSD 1TB(M.2 NVMe) SSD専用空きスロット M.2 NVMe(PCI-e Gen4)※MSI公認サポート店でのみ増設可能 有線LAN 10/100/1000Mbps 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.2 キーボード マルチカラーバックライト内蔵日本語キーボード スピーカー ステレオ2スピーカー Webカメラ 92万画素(マイク内蔵) I/Oポート USB3.2 Gen1 Type-C ×1 ※1

USB3.2 Gen1 Type-A ×2

USB2.0 Type-A ×1

HDMI ×1

ヘッドホン出力(Hi-Res対応) / マイク入力 コンボジャック ×1 バッテリー リチウムイオン、53.5Whr、3セル、4,562mAh 本体サイズ(W×D×H/MM) 398×273×24.2mm 本体質量 2.66kg 本体カラー チタニウムグレー 付属品 専用ACアダプタ バッテリー駆動時間 最大6時間(JEITA 2.0) 保証期間及び修理対応可能期間 製品本体国内保証:お買上げ日より2年間

修理:製品発売日から起算して3年間

ACアダプタ及びバッテリー:お買上げ日より1年間の国内保証

グローバルワランティー:お買上げ日より1年間

※1:Thunderbolt、USB PD、Alt Mode非対応

