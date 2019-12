壮大なストーリーと鮮明なグラフィックが魅力の、人気MMORPG(大規模多人数同時参加型オンラインRPG)「ファイナルファンタジーXIV(FF14)」。現在プレイヤー数1,400万人※を超え、世界的にも高く評価されている同作。そのヘビープレイヤーの1人として知られるのが、ロックバンド「GLAY」のボーカリストであるTERUさん。彼のゲーム専用のTwitterアカウントがその話題で溢れるほどの熱心ぶりだ。

そこで今回は、TERUさんと同じく本作品のヘビープレイヤーであり、深夜ドラマで大好評を博した「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」の原作者であるマイディーさんを交え、おふたりが愛してやまない「FF14」の魅力について語っていただいた。

※日本・北米・欧州・中国・韓国の5リージョンの累計アカウント数。フリートライアル版のアカウントを含む。

●TERU

1994年にメジャーデビューして以降、第一線で活躍を続けるロックバンド「GLAY」のボーカリスト。子供の頃からのゲーム好きでも知られる。2017年に放映されたドラマ「ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん」の主題歌「the other end of the globe」を担当したことをきっかけに「FF14」に触れ、ゲーム専用のTwitterアカウントも運営するほどの熱中ぶり。さらに自身のキャラクターを公開し、ゲーム内でも積極的にファンと交流を重ねるなど前例のないスタイルでオンラインゲームの世界に大きな衝撃を与えている。

◆ゲーム専用Twitterアカウント:@RE_TWIT_TERU