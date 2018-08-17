昨今、「eスポーツ」が大きな盛り上がりを見せている。全国の高校生を対象とした「全国高校eスポーツ選手権」の開催も決まり、PCゲームへの関心は高まる一方だ。

これまでコンシューマ機でゲームを遊んでいた人たちの中にも、PCゲームをプレイしてみたいという方は多いだろう。そんなユーザーには、ゲームをプレイするために作られた「ゲーミングPC」をオススメしたい。しかし、決して安い代物ではないゲーミングPC。やってみたくても、迷っている方も少なくないハズ。

そこで今回は、アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーでありながら、自作PCを組んでしまうほどゲーム好きだという"おとはす"こと、十束おとはさんと一緒に、都内最大級のeスポーツ施設「LFS(ルフス)池袋」と、秋葉原の「GALLERIA Lounge(ガレリア ラウンジ)」を訪れ、老舗メーカードスパラのゲーミングPCの魅力を体験してみた。

4月にオープンした「LFS(ルフス) 池袋」へGO!

まずやってきたのは、池袋駅から徒歩で約5分ほどの場所にある、都内最大級のeスポーツ施設「LFS(ルフス)池袋」。おとはさんは格闘ゲーム、FPS・TPS、美少女ゲームを始めゲーム全般が大好きで、最近は「PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(通称PUBG)」や「オーバーウォッチ」、「ギルティギア」などを遊んでいるそうだ。アーケードゲームもプレイするようだが、eスポーツ施設には初めて来店したという。

格闘ゲームやFPS・TPSはeスポーツとして盛り上がりを見せており、対戦プレイが盛んに行われている。ここ「ルフス 池袋」は、そんなeスポーツの「聖地」を目指して4月にオープンした施設で、本格的なeスポーツの大会やコミュニティーイベントにも対応。全100席にドスパラ製のゲーミングPCが用意されており、普段はインターネットカフェのようにPCゲームが楽しめる。

イベントで使われる幅8m×奥行5mのステージには、140型インチの大型マルチディスプレイを設置。イベントではここにゲームの実況画面や迫力の映像が映し出される。ステージ左右には国内初、ガラス張りの防音仕様のボックス型選手席を用意。最大10人対10人のチーム戦が可能だ。

贅沢仕様! 全席にGeForce GTX 1080Tiを搭載

実際にゲームを体験してもらう前に、まずは会員証づくり。「ルフス 池袋」では、スマホにインストールしたドスパラアプリを会員証として利用可能。また、初来店時に本人確認書類(現住所・生年月日が印字されており、公的機関、もしくは学校や会社が身分を証明しているもの)が必要になる。あらかじめアプリをインストールしておけば、初来店もスムーズに進められる。

プレイヤー席に置かれているのは、すべてハイエンドゲーミングPC『GALLERIA GAMEMASTER』。しかも全台、グラフィックスカードに「NVIDIA GeForce GTX 1080Ti」、CPUに「intel Core i7 8700」を搭載しているという贅沢な仕様だ。キーボードやマウス、ゲームパッド、ヘッドセットなどもぬかりなく、ゲーミングデバイスで統一されている。

「見てください、コレ。GeForce GTX 1080Tiが搭載されてるんですよ! 欲しい……」

さらに、ディスプレイはリフレッシュレート240Hzに対応したBenQ XL2546。一部の席はデュアルディスプレイになっており、情報を確認しつつゲームをしたり、2画面全部にゲーム画面を表示してプレイすることも可能。椅子にはゲーミングチェア「DXRACER DXZ」が採用されており、疲れたら背もたれに体を預けて休むこともできる。

というわけで、さっそく席に座ってPCの操作を始めたおとはさん。遊びたいゲームがインストールされていない場合でも、高速なインターネット回線を利用して即座にダウンロード可能。今回はスタッフのSteamアカウントからゲームをダウンロードし、プレイをスタートした。おとはさんはあっというまにゲームに没頭し始める。

おとはさんが遊んでいる間に、「ルフス 池袋」のシステムを紹介したい。営業時間は、イベントやメンテナンス日を除き14時～22時。PC席の利用料金は、3時間1,000円、7時間2,000円、延長の場合は一時間ごとに350円(いずれも税込)で、支払いは会員証へのチャージ制。飲食類の持ち込みは禁止されているが、価格が安めに設定された自動販売機が用意されている。

取材スタッフの存在を忘れたかのようにゲームを遊んでいるおとはさんには申し訳ないが、取材時間には限りがあるので、ここでゲームタイムは終了。「ルフス 池袋」はゲーム好きのおとはさんの心を見事に射止めたようだ。

PC席に設置されているのは、すべてドスパラのゲーミングPCブランド「ガレリア」の特注モデル。これから、「ルフス 池袋」で使われているPCやデバイスを実際に試したり、購入したりできる秋葉原の「GALLERIA Lounge(ガレリア ラウンジ)」に向かおう。