ファイナルファンタジー(FF)といえば、世界中にファンを抱える超大作RPGゲーム。壮大なストーリーと、幻想的でハイレベルな映像にのめり込んでしまうという方も多いだろう。そんなFFの最新作(FFXV)のWindows版が3月7日(水)に発売した。長年のファンにとっては待ちに待ったという感じだろう。ところでみなさん、このFFXV WINDOWS EDITIONに推奨PCがあることはご存知だろうか? 「当然知っているよ!」という人もいるかもしれないが、この推奨PCと普通のPCでは一体どう違うのか。そこで、サードウェーブのデジノス事業部 ゲーミング部のプロダクトマネージャーを務める瀧吉佑介氏に話を伺ってみることにした。
FFXV WINDOWS EDITION、遊ぶのに迷ったらコレだ!!!
サードウェーブといえば、ショップブランドPCの火付け役でもあるドスパラをグループに持ち、自社開発による多種多様なPCをリリースしている。もともとPCパーツショップとして名をはせていることからも分かるように、コンピューター関連製品のノウハウは日本屈指のレベルにあるのはいうまでもない。そのドスパラが今回満を持して送りだしたPCがある。それが、FFXV WINDOWS EDITION 推奨PC「GALLERIA ZZ」だ。
|FFXV WINDOWS EDITION 推奨PC GALLERIA ZZ
|ディスプレイ
|－
|CPU
|Intel Core i7-8700K プロセッサー
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB GDDR5X(PCI Express3.0)
|メモリ
|16GB PC4-21300 (8GB×2)
|ストレージ
|SSD：500GB
HDD：2TB SerialATAIII
|チップセット
|Intel Z370 チップセット
|光学ドライブ
|DVDスーパーマルチドライブ
|OS
|Windows 10 Home
|LAN
|1000BASE-T LAN
|インタフェース
|USB 3.0×8(前面×2、背面×6)
|サイズ
|W207×D520.7×H450.2mm
最初期から「推奨PC」に取り組んでいるサードウェーブ
――「FFXV WINDOWS EDITION 推奨PC」の話題に入る前に質問なのですが、そもそもゲーミングPCは、一般的なPCと比べてどのような違いがあるのですか?
一言でいうと「グラフィックスボード」がついているのがゲーミングPCです。ゲーミングPCはなぜ値段が高いのか、あるいはなぜPCケースが大きいのか、そのすべての答えが「グラフィックスボード」を搭載することに集約されています。やはり、高性能なグラフィックス機能がなければ負荷の高いゲームを快適に遊ぶことはできないので、そこが一般的な「PC」との一番明確な違いだと考えています。
――ファイナルファンタジーシリーズとGALLERIAシリーズのこれまでの関わりについて教えてください。
かなり以前からのお付き合いになり、具体的には2006年からスクウェア・エニックスさんのタイトルの推奨PCを始めています。ですから、もう10年以上の関係になります。
弊社は「ゲーム推奨PC」と呼ばれる製品が登場した最初期から様々なモデルを展開しています。「ファイナルファンタジーXI」の推奨モデルも、ゲーム推奨を始めた初期の頃に出たモデルです。それ以降、推奨PCを様々なメーカーも出すようになり、市場が広がることになったのは感慨深いですね。