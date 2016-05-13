海外で販売されているユニークなガジェットやスグレもののPC周辺機器などを輸入販売してる上海問屋からこのほどハイレゾ対応イヤホン、2製品が登場した。

ハイレゾ対応10mmダイナミックドライバ搭載イヤホン DN-13577

1つ目は、「ハイレゾ対応10mmダイナミックドライバ搭載イヤホン DN-13577」。ハイレゾ初心者に最適な商品でありながら、2,999円(税込)というリーズナブルな価格を実現。、10mmのダイナミックドライバを搭載し、音楽CDよりもマスター音源に近い情報量を持つ高解像度のハイレゾ音源を再現する。さらに、CDでは再生できない空気感や臨場感を表現することができる。製品の担当者によると、「ハイレゾ対応スマートフォンを持っているのに、ハイレゾ対応イヤホンを持ってないという人や、ハイレゾを試したいという人向けに作ってみました。特に低音が際立ち、勢いのある曲が得意です。高音もバランスよく出ており、解像度が高くメリハリのある音を響かせると思います」とのこと。

ハイレゾ対応 ハイブリッドイヤホン DN-13578

もう1つは「ハイレゾ対応 ハイブリッドイヤホン DN-13578」。バランスドアーマチュア(BA)1基とダイナミックドライバー1基のハイブリッド式のハイレゾ対応イヤホンで、価格4,999円(税込)。上記DN-13577の上位製品となっている。ハイブリッドの構成により、重く厚みのある低音域と、繊細で華やかな中・高音域のサウンドを表現。音楽ジャンルを選ぶことなく柔軟に高音質の音を響かせることができる。

担当者は「以前発売した金色のハイブリッドDN-12883を、装いも新たにハイレゾ対応にして発売しました。上記でご紹介した両製品は、しっかりとハイレゾが再生できるかどうか、国内で音響測定を行ってから商品化しています。ハイブリットイヤホンを試したことがない人にも、ぜひ試してもらいたいです」とコメントしている。

