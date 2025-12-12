1974年のAltair8800から、AppleII/PET 2001/TRS80のパソコン御三家（米国ではホームコンピュータと呼ばれることが多かった）、国内では、ベーシックマスター（日立）、MZ-80K（シャープ）、PC-8001（NEC）といった8bit BASICマシン（当時まだマイコンという呼び名が残っていた）から1981年のIBM PC、1982年のPC-9801（NEC）まで、メインボード、マザーボードには、多数のTTL ICが並んでいた。

当時のマイクロプロセッサには、システムを構築しやすくするための「周辺LSI」（ファミリーチップと呼ばれる。パラレル、シリアルインターフェースなど）が用意され、さらにディスプレイコントローラーなどの汎用LSIを組合せて設計を行っていた。このため、メインボード、マザーボードの上には、40ピンの大きなLSIを囲むように、14ピン、16ピンの小さな「汎用ロジックIC」が配置されていた。

当時主流だった汎用ロジックICは、TI（Texus Instrument）社のSN7400シリーズである。74シリーズは、業界を席巻した。また、多数のセカンドソース企業から互換性のある製品が販売された。

汎用ロジックICとは、ANDやOR、NOTといった基本ロジックをIC化したもの、これらを組合せることで、任意のロジック回路を作ることができる。

74シリーズを構成する回路構成はTTL（Transistor-Transistor Logic」と呼ばれる。TTLの汎用ロジックICは、入出力で1と0を表す電圧が原則、統一されている。これをTTLレベルという。このため、同種のIC同士を直接組み合わせて回路を作ることができる。また電源電圧は5Vに統一されている。簡単にいうと、74シリーズはデジタル回路のブロック玩具のようなものだった。

マイクロプロセッサも、MC6800（モトローラ）、Z80（ザイログ）、8085（インテル）などが5V単一電源、TTLレベルの入出力に対応した。筆者も当時、個人でマイクロプロセッサを使ったシステムを自作していたが、電源が5V単一になるだけで、開発の負荷がかなり軽くなった。さらに周辺の制御に74シリーズを使えるため、当時の筆者のような素人でも、なんとか動くシステムを作り出すことが可能だった。

1970年台から80年台のマイクロプロセッサを利用した汎用コンピュータ（いわゆるパソコン）では、このTI社のSN7400シリーズが中心だった。しかし、一夜にしてこの状態になったのではなく、1960年台初頭に他の方式を採用する汎用ロジックICの開発競争があり、結果的に性能の優れたTTLが主流になった（表01）。

こうして、ほとんどのマイコン、パソコンに入り込んだTTLだが、1980年台後半になると急速に利用が減ってしまう。汎用ロジックICを多数基板に並べるよりも、特定目的のために作ったLSI（ASIC）を作るほうが、性能、システムコストの点で勝ってきたのである。PC/AT互換機でいえば、いわゆるチップセットの登場（チップスアンドテクノロジ社、NEATチップセット。1986年）により、パソコンは、急速に小型化、高性能化していく。この流れは、パソコンだけでなく、多くのデジタル回路製品に広がった。

今回のタイトルネタは、REBECCAの「76th Star」の歌詞に出てくる表現である。同曲は、“REBECCA IV 〜Maybe Tomorrow〜”（1985年）に収録されている。トランジスタの自社製造技術を確立したソニーは、1955年、「ポケッタブルラジオ」TR-55を開発、国内外で売り出した。当時のラジオは真空管で作られており、簡単に持ち歩ける小さなラジオを作ることができなかった。このため、ラジオを小型化した「トランジスタ」には大きな注目が集まった。1959年には、トランジスタにあやかった「流行語」が登場する。「TransistorなBody」とはこの流行語を意識したもの。