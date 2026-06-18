Twitch、1440p/9Mbps/HEVC配信に対応！ 縦画面向け配信も一緒に行う「デュアルフォーマット」もリリース

Twitchは6月18日、配信サービス「Twitch」におけるアップグレードオプションとして、2K配信機能をリリースした。パートナーおよびアフィリエイトアカウントを対象にした施策で、対応する環境で利用できるようになる。

Twitchでは1080p配信が標準設定で、これまで一部のベータテスト参加者向けに2K（1440p）配信が解放されてきた。今回パートナーおよびアフィリエイトアカウントを対象に広く同機能を展開することで、より高解像度でストリーミングを楽しめるようになるというもの。ベータ版からはサーバー側のトランスコードサポートの追加やビットレートの向上、その他のアップデートが行われており、正式リリースに伴って体験が強化されているという。

2K（1440p）配信機能はOBS 32.0以降が必要で、設定 > ストリーム> 「マルチトラックストリーミング」のエンハンストストリーミングにチェックを入れる必要がある。配信側に要求されるハードウェアはNVIDIA GeForce 2000シリーズ以降、AMD Radeon RX 6000シリーズ以降、Apple M4 / M1-M3 Max以降、Intel Arc A580以降。配信者側は映像ソースが2K（1440p）解像度以上でないとあまり意味がない。

縦画面での配信も快適に楽しめるデュアルフォーマットストリーミング機能

さらにスマートフォンを縦に持ったまま使うユーザーに向けて、デュアルフォーマットストリーミング機能も解放された。OBSの標準仕様では対応しない機能だが、Twitchでは拡張機能としてAitum Vertical Pluginを推奨中。垂直シーンを設定して配信を行うと、横画面と縦画面の両方が送信されて視聴者側で選択できるようになる。

両機能ともに多くの質問がFAQ形式でまとめられており、使用を検討するユーザーには一読の価値がある。なお4KやAV1のストリーミングは提供されておらず、「将来的に検討するかもしれません」とだけ述べられるにとどまっている。

2k (1440p) streaming is finally available to all Partners & Affiliates



💜 We increased bitrates and added server-side transcode support for eligible 2k Enhanced Broadcasting streams to improve performance



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