LGエレクトロニクス・ジャパンは、21:9曲面型ウルトラワイドディスプレイ新製品として、34インチの「34U640B-B」と「34U620B-B」を3月12日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格は「34U640B-B」が70,000円前後、「34U620B-B」が50,000円前後の見込み。

3,440×1,440ドットの高解像度とアスペクト比21:9のウルトラワイドで、効率来に作業できる横長ディスプレイ。縦横比16:9の一般的なディスプレイと比べ33％横長になり、ExcelをはじめとしたツールやWebサイトなどの一覧性を高め多くの情報を1画面で確認できる。曲率は1800R。

パネルは高いコントラスト比が特徴のVA液晶パネル。画面表示はsRGBを99%カバーし、HDR10もサポート。またPBP（ピクチャーバイピクチャー）に対応し、複数のPCを接続してそれぞれの情報を別のウィンドウで並べて表示できる。

このほか、ブルーライトを低減させる「ブルーライト低減モード」や､フリッカー（ちらつき）を抑える「フリッカーセーフ」、対応グラフィックスと組み合わせティアリングやスタッターを解消するAMD FreeSync Premium機能なども搭載する。

「34U640B-B」は、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送が行えるUSB Type-C端子を備えている。

34U640B-Bの入出力端子はDisplayPort 1.4×1（DisplayPort Alternate Mode対応）、HDMI×2、ヘッドホン（ステレオミニジャック）、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2。本体サイズは809×359×92mm、重さは約5.6kg（いずれもスタンド非装着時）。

34U620B-Bの入出力端子はDisplayPort 1.4×1、HDMI×2、ヘッドホン（ステレオミニジャック）。本体サイズと重さは34U640B-Bと同等。