LINEヤフーは、Yahoo! JAPANやLINEで「3.11」と検索したユーザーひとりにつき10円を被災地支援の団体へ寄付する取り組み「3.11 検索は、チカラになる。」を2026年も実施する。対象期間は2026年3月11日0時00分～23時59分。

2026年3月11日は、2011年に発生した東日本大震災から15年。LINEヤフーでは東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援や、震災の風化防止、未来の防災行動などにつなげる「3.11 これからも、できること。」企画を実施しており、同企画のなかで3月11日に「3.11 検索は、チカラになる。」をスタートする。

「3.11 検索は、チカラになる。」は2026年3月11日0時00分～23時59分の間に、「Yahoo! JAPAN」もしくは「LINE」のニュースタブ上部の検索窓で、「3.11」と検索したユーザーひとりにつき10円を、東日本大震災および能登半島地震・豪雨の被災地支援に取り組む団体へLINEヤフーが寄付するもの。子ども向けのポータルサイト「Yahoo!きっず」においても同様の取り組みを行う。

東日本大震災から15年を迎え、震災をリアルタイムで経験していない世代が増えていることを背景に、宮城県出身の声優・島﨑信長さんを起用した音声広告も制作する。音声広告は、2026年3月9日と10日の2日間に配信するティザーと3月11日当日限定広告の2種類あり、いずれもSpotifyの無料版にて配信する。

ティザー広告は2026年3月9日10時00分～3月10日23時59分。3月11日限定広告は2026年3月11日0時00分～3月11日23時59分。島﨑信長さんの音声が入った動画広告もX、Instagram、FacebookといったSNSにて、3月11日限定で配信する。