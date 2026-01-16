FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは1月16日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ゲーマー応援セール」を開始した。1月23日15時まで。

予算やニーズに合わせて選べる全18機種のPCを、ゲーマー応援価格で用意したという。

コストパフォーマンスに優れたモデルが多く、今回のセールでおすすめは、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/WS0105/NTK」(税込セール価格219,800円)。価格は抑えめだが、フルHD環境での快適なゲームプレイだけでなく、配信や動画編集などといったクリエイティブな用途にも対応できるため、入門用のゲーミングPCとしても優秀だ。

ほかセールいちおしモデルとして、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS12100」(税込セール価格399,800円は、最新世代の高性能CPUとグラフィックスカードを組み合わせた構成。重量級ゲームを4Kクラスの高設定で楽しめる、上級者からプロゲーマーまでカバーするハイエンドモデルだ。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS12100」 セール価格399,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)

モデル名「FRGHLMB650/WS12201」 セール価格389,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード(銀軸)

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。