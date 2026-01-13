Insta360は1月13日、USB Webカメラの新機種「Insta360 Link 2 Pro」「Insta360 Link 2C Pro」を発表した。1/1.3インチの大型センサーを搭載して画質を高めたほか、AIノイズリダクションにより周囲が騒がしい状況でもクリアな音声を相手に伝えられる。会議の音声をもとに、AIが議事録や要点を自動で作成する機能も搭載した。

価格は、電動2軸ジンバル搭載のInsta360 Link 2 Proが42,800円、固定式のInsta360 Link 2C Proが34,500円。すでに販売中。現行のInsta360 Link 2シリーズは継続して販売する。

電動2軸ジンバル搭載の「Insta360 Link 2 Pro」（左）と固定式の「Insta360 Link 2C Pro」（右）

4K画質に対応した高画質Webカメラ。センサーを1/1.3インチに大型化したうえで（Insta360 Link 2シリーズは1/2インチ）、デュアルネイティブISOにより暗いシーンでもノイズを抑えた鮮明な映像が撮影できるようにした。センサーを大型化したことで、柔らかく自然な背景ボケのある描写も可能。

2軸方向にカメラが動くInsta360 Link 2 Pro。全体的なフォルムは従来モデルのInsta360 Link 2を継承する

背面に接続用のUSB Type-C端子を搭載。マグネットマウントの底面には三脚穴も備える

こちらはカメラ固定式の固定式のInsta360 Link 2C Pro

Insta360 Link 2 Proよりも圧倒的にコンパクトで、しかも軽量なのがポイント。マグネットマウントを含んだ状態でも重さは113.5gに抑えている

撮影モードは、ホワイトモードを自動検出するモードや、被写体を正確に検出して高精度なクロマキー合成を可能にするグリーンスクリーンモードなどを追加した。

音声の品質も高めた。無指向性マイクと指向性マイクを組み合わせたデュアルマイクを内蔵し、ビームフォーミング技術とAIノイズキャンセリングで周囲の雑音を抑えて話者の声にフォーカスできるようにした。

新たに、会議支援ツール「Insta360 InSight」に対応し、会議内容の録画や文字起こし、重要なシーンと文字を組み合わせたサマリーの生成、クラウドへの保存などができるようになった。

配信者向けのキーパッド「Elgato Stream Deck」との連携機能も新たに追加。ワンタッチで露出・ホワイトバランス・明るさの調整、AI搭載モードの起動、保存済みプリセットの切り替え、複数カメラの同時操作などができるようになった。

動き回る状況でも人物を中心にとらえてくれる

接続はUSB Type-C。本体サイズは、Insta360 Link 2 Proが71.3×58.9×38mm、重さは167.5g（マグネットマウント付き）。Insta360 Link 2C Proが62.7×30.2×26mm、重さは113.5g（同）。