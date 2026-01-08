広告除去ブラウザ「Brave」が除去エンジンを刷新 - AndroidやiOS版でもメモリ使用量が大幅減

Braveは1月5日（現地時間）、展開するブラウザ「Brave」におけるブログを更新し、バージョン1.85において広告除去エンジンを刷新してメモリ使用量を約75%も削減したと明らかにした。加えてバージョン1.86にも追加の最適化を加えるとしている。
BraveはChromiumベースのブラウザで、拡張機能等を用いなくてもWebページ上の広告を除去して表示できる点が大きな特徴。この広告除去に活用されている「adblock-rust」エンジンをリファクタリングし、コンパクトで効率的なストレージ形式であるFlatBuffersを使用したことでメモリの使用量を削減。adblock-rustエンジンは最適化によってManifest V3への移行に影響を受けず、Chromiumが更新されても広告の除去やトラッカーのブロックを効果的に行えるとしている。
As we strengthen Brave's built-in adblocker, we're making it more lightweight too.— Brave (@brave) January 5, 2026
Our performance and privacy teams overhauled the browser's adblock engine to reduce the engine’s memory consumption by 75% on Android, iOS and desktop.
These changes went live with Brave v1.85. pic.twitter.com/qmTrcq0PGM