楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、2026年の初売りイベント「Rakuten初売り」を2026年1月1日0時から開催する。これに先立ち、イベントの特集ページが2025年12月26日に開設された。

「Rakuten初売り」ではファッションや家電、グルメなど幅広いジャンルの福袋やお得な初売り商品を多数紹介する企画「福袋・初売り」を実施。また、楽天ポイントの進呈率があがるキャンペーン企画も複数行われる。

「福袋・初売り」では、あらかじめ中身がわかる“ネタバレ福袋”や、形が不均一な商品などを集めた“わけあり福袋”、ランキング入賞実績のある商品やレビュー点数の高い売れ筋商品を詰めた福袋などを用意。「福袋・初売り」の提供期間は2026年1月1日0時～1月15日9時59分まで。

また、1月1日に開催する全ショップで、楽天ポイントの進呈率が3倍になる「ワンダフルデー」を行う。また1月3日までの買い物を対象に、購入金額や条件達成に応じてポイントの進呈率が最大43倍になる「新春ポイントアップ祭」（2026年1月1日～1月3日23時59分まで）、三が日の期間中に利用できる最大2,026円割引のクーポンなども提供する。

このほか、対象ページで楽天の公式キャラクター「お買いものパンダ」を見つけると抽選で「楽天ポイント」が最大1,500ポイントを進呈する「新春お買いものパンダを見つけてエントリー！」キャンペーンも初開催する（2026年1月1日0時～1月9日9時59分まで）。