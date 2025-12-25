Mini LEDテレビを得意とするTCL JAPAN ELECTRONICSが、2022年北京冬季オリンピック・スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの平野歩夢選手をブランドアンバサダーに起用したと発表した。平野選手の「挑戦し続ける力」が企業理念と強く共鳴したとしている。2026年12月～2027年2月にかけて、平野選手が出演するテレビCM、デジタル広告、屋外広告を展開する。

あわせて、日本市場向けに開発したエアコンの新製品「AI節電エアコン」シリーズを公開。TCLがテレビやサウンドバーといった既存カテゴリーにとどまらず、白物家電市場へ本格的に参入する決意を表明した。

平野選手は、10月27日にTCLのグローバルプロジェクト「TCL TEAM」へ正式加入していた。TCLはオリンピックのワールドワイドパートナーとして、スポーツを通じた挑戦・革新・情熱を重要な価値として位置付けており、今回のブランドアンバサダー起用につながった。

平野歩夢選手

平野選手は、競技と向き合うにあたり、映像で確認することの重要性を説明。「普段はスマートフォンで練習動画を見返すことが多いが、テレビがある時は大画面で確認することもある。回転が多い競技なので、大きな画面でスロー再生すると細かい動きまで確認しやすく、リラックスして見られることでモチベーションも高まる」と述べ、大画面での映像活用のメリットを説明した。

練習の様子を大画面テレビで見返すことが多いと語る平野歩夢選手

あわせて、日本市場向けに開発したエアコン「AI節電エアコン」シリーズも公開した。室内温度・外気温・風量などをAIが自動で最適化する機能を搭載し、省エネと快適性を両立した。6畳～14畳まで4製品をラインナップし、予想実売価格は6畳用が8万円前後。発売は2026年1月下旬の予定。