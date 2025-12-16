セルシスは12月16日、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」（クリスタ）にて、ログインボーナスキャンペーンを開始した。開催期間は2026年1月26日まで。素材取得に使えるポイント「CLIPPY」を最大740CLIPPY獲得できる。

クリスタがログボキャンペーンを開始

このキャンペーンでは、1日1回のログインにつき15CLIPPYをプレゼント。ログインボーナスは最大20回まで。5回目、10回目、15回目、20回目のログイン時に、受け取れるCLIPPYが増える。すべてのボーナスを獲得した合計は740CLIPPYとなる。

獲得した「CLIPPY」は、素材提供サービス「CLIP STUDIO ASSETS」などで利用可能。同サービスには現在30万件以上の素材があり、ブラシ、トーン、スタンプ、3Dなどの素材をダウンロードしたり、オリジナル素材を出品したりできる。

キャンペーン対象はCLIP STUDIOアカウントを持つユーザーで、まだアカウントを持っていない場合は無料で作成できる。複数のデバイスでクリスタを利用している場合でも、ログインボーナスが進呈されるのは1アカウントにつき1日1回まで。