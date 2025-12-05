米NVIDIAは12月4日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.44」の提供を開始した。大きくバージョンナンバーが進んでいる主要なアップデート。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 591.44」公開。Windows Update適用による性能低下を解消

これまで最新版だった「581.80」から下2桁の数字が進み、さまざまな変更を行うドライバアップデート。今回のアップデートに先行して公開されていた「Hotfix 581.94」も統合しており、Windows 11に更新プログラム「KB5066835」を適用することで性能が低下する問題を解消した。さらにRTX 50でサポートを喪失した32bit版PhysXを再度導入したことで、同機能を活用していた古めのゲームタイトルの動作性が改善している。このバージョンからPascalアーキテクチャを含む以前の製品はGame Readyではなくなり、四半期に一度のセキュリティアップデートのみとなるレガシー製品に移行した。

修正したゲームの不具合

Battlefield 6：ゲームの安定性に関する問題 [5582125]

Counter-Strike 2：ゲーム内解像度がディスプレイのネイティブ解像度よりも低い場合、テキストがわずかに歪んで表示されることがあった。 [5278913]

龍が如く 極：一部のシステム構成において、ドライバ更新後に画面のちらつきが発生する場合があった。 [5432356]

龍が如く 外伝：一部のシステム構成において、ドライバ更新後に画面の乱れが発生することがあった。 [5432356]

Black Myth: Wukong：R570以降のドライバブランチではパフォーマンスが低下する場合があった。 [5562283]

モンスターハンター：ワールド アイスボーン：GeForce RTX 50シリーズGPUでは、一部のパーティクルエフェクトが表示されないことがあった。 [5546598]

Call of Duty: Black Ops 3：ゲームプレイが徐々に暗くなっていく現象が発生していた。 [5488108]

Madden NFL 26：安定性に問題があった。 [5535693]

R580ブランチのドライバ（58x.xx以降）を使用しているユーザーは、Windows 11 October 2025 KB5066835に更新後、一部のゲームでパフォーマンスが低下する可能性があった。[5561605]

The Witcher 3：Wild Hunt：メインキャラクターの剣にランダムな画面乱れが発生することがあった。[5363151]

修正した一般的な不具合

Adobe Premiere Pro：ハードウェアエンコード使用時のエクスポート処理でフリーズする問題 [5431822]

Sophos Home アンチウイルス：システムの安定性に関する問題 [5581371]

GeForce RTX 50シリーズGPU搭載環境でChromiumブラウザで動画を再生すると緑色の線が表示される現象 [5535388]