Googleは12月3日、2025年に日本のYouTubeで注目されたトピック上位10件を発表した。

2025年は「鬼滅の刃」や「チェンソーマン」、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」といったアニメ作品3作品がランクイン。ほか、「Nintendo Switch 2」や「マリオカート ワールド」「モンスターハンターワイルズ」などゲームに関するトピックも大きな注目を集めた。

国内 注目されたトピック

  • イカゲーム
  • 機動戦士 Gundam GQuuuuuuX
  • 鬼滅の刃
  • チェンソーマン
  • ナルトダンス
  • Nintendo Switch 2
  • HANA
  • 万博
  • マリオカート ワールド
  • モンスターハンターワイルズ ※五十音順
  • 国内 注目されたトピック10選

    国内 注目されたトピック10選

国内トップ楽曲ベスト10は7名組のガールズグループ「HANA」が特に注目され、楽曲「ROSE」が1位に輝いたほか、「Blue Jeans」が9位にランクイン。米津玄師の楽曲も「IRIS OUT」「Plazma」「BOW AND ARROW」と3曲がランクインした。

国内トップ楽曲

  • HANA「ROSE」
  • 米津玄師「IRIS OUT」
  • サカナクション「怪獣」
  • Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
  • DECO*27 「モニタリング feat. 初音ミク」
  • Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
  • 米津玄師「Plazma」
  • 米津玄師「BOW AND ARROW」
  • HANA「Blue Jeans」
  • CANDY TUNE 「倍倍 FIGHT!」
  • 国内トップ楽曲ベスト10

    国内トップ楽曲ベスト10

国内トップショート楽曲ベスト10および、国内トップ登録者増加クリエイターベスト10は下記の通り。

国内トップショート楽曲

  • 厚揚げろが。「はじまりの曲」
  • 米津玄師「IRIS OUT」
  • 柊マグネタイト「テトリス」
  • AiScReam 「愛♡スクリ～ム！」
  • 吉本おじさん「お返事まだカナ？おじさん構文！/雨衣」
  • こっちのけんと「けっかおーらい」
  • ATLXS「PASSO BEM SOLTO (Slowed)」
  • Diego Mitre「Hashiras, Assemble! (from "Demon Slayer")」
  • HALVES「嫌々」
  • DECO*27 「テレパシ feat. 初音ミク」

国内トップ登録者増加クリエイター

  • ブルーシー【Blue Sea】
  • 両学長 リベラルアーツ大学
  • アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式
  • HikakinClipTV
  • 10分ドラマ『東京彼女』『東京彼氏』公式
  • ドズル社
  • 佐久間宣行のNOBROCK TV
  • めておら【公式】Meteorites-STPR新人歌い手グループ
  • テセサクch
  • グウェル・オス・ガール / Gwelu Os Gar 【にじさんじ】