Googleは12月3日、2025年に日本のYouTubeで注目されたトピック上位10件を発表した。
2025年は「鬼滅の刃」や「チェンソーマン」、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」といったアニメ作品3作品がランクイン。ほか、「Nintendo Switch 2」や「マリオカート ワールド」「モンスターハンターワイルズ」などゲームに関するトピックも大きな注目を集めた。
国内 注目されたトピック
- イカゲーム
- 機動戦士 Gundam GQuuuuuuX
- 鬼滅の刃
- チェンソーマン
- ナルトダンス
- Nintendo Switch 2
- HANA
- 万博
- マリオカート ワールド
- モンスターハンターワイルズ ※五十音順
国内トップ楽曲ベスト10は7名組のガールズグループ「HANA」が特に注目され、楽曲「ROSE」が1位に輝いたほか、「Blue Jeans」が9位にランクイン。米津玄師の楽曲も「IRIS OUT」「Plazma」「BOW AND ARROW」と3曲がランクインした。
国内トップ楽曲
- HANA「ROSE」
- 米津玄師「IRIS OUT」
- サカナクション「怪獣」
- Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
- DECO*27 「モニタリング feat. 初音ミク」
- Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
- 米津玄師「Plazma」
- 米津玄師「BOW AND ARROW」
- HANA「Blue Jeans」
- CANDY TUNE 「倍倍 FIGHT!」
国内トップショート楽曲ベスト10および、国内トップ登録者増加クリエイターベスト10は下記の通り。
国内トップショート楽曲
- 厚揚げろが。「はじまりの曲」
- 米津玄師「IRIS OUT」
- 柊マグネタイト「テトリス」
- AiScReam 「愛♡スクリ～ム！」
- 吉本おじさん「お返事まだカナ？おじさん構文！/雨衣」
- こっちのけんと「けっかおーらい」
- ATLXS「PASSO BEM SOLTO (Slowed)」
- Diego Mitre「Hashiras, Assemble! (from "Demon Slayer")」
- HALVES「嫌々」
- DECO*27 「テレパシ feat. 初音ミク」
国内トップ登録者増加クリエイター
- ブルーシー【Blue Sea】
- 両学長 リベラルアーツ大学
- アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』公式
- HikakinClipTV
- 10分ドラマ『東京彼女』『東京彼氏』公式
- ドズル社
- 佐久間宣行のNOBROCK TV
- めておら【公式】Meteorites-STPR新人歌い手グループ
- テセサクch
- グウェル・オス・ガール / Gwelu Os Gar 【にじさんじ】