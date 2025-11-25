エレコムは11月25日、高性能ワイヤレスマウス「Precisionist」シリーズを発表した。高いトラッキング性能を持つIR LEDセンサーを搭載し、ガラステーブルでも使える。ホイールの回転スピードによって、1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動的に切り替わるスマート高速スクロール機能も備える。

ブラックモデル「M-PN10MBMSBK」とホワイトモデル「M-PN10MBMSWH」の2色を用意する。希望小売価格はいずれも12,276円で、予想実売価格は7,980円前後。発売は11月下旬。

従来の「Ultimate Blue LED」センサーを進化させた高性能IR LEDセンサーを搭載し、ガラス面を含むさまざまな素材の上で安定した操作ができるようになった。トラッキング性能の向上でマウスポインタの動きが正確になり、細かい作業での精度も高まる。

ホイールの回転速度に応じて1行ずつのスクロールと高速スクロールが自動で切り替わる「スマート高速スクロール」機能も搭載する。長いExcelシートやWebページも素早く移動できる。ホイールを左右に傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールも備える。

ホイールは横スクロール機能も備える

ボタン数は8個。専用ソフト「エレコム マウスアシスタント」を使えば、よく使う機能を各ボタンに割り当てられる。全ボタンが静音設計となっており、会議室やカフェなど周囲に人がいる場所でもクリック音を気にせず使える。

接続は2.4GHzの無線接続とBluetooth接続の両方に対応。最大3台までの機器を登録でき、本体上部のスイッチで切り替えられる。電源はリチウムイオン充電池で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電する。