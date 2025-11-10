Perplexityは11月10日、同社のAIエージェント搭載ブラウザ「Comet」をダウンロードして検索を実行したユーザーを対象として、もれなくPayPayポイント500円相当をプレゼントするキャンペーンを開始した。キャンペーン終了日は未定。

10月2日に一般公開されたAI統合ブラウザ「Comet」

「Comet」は10月2日（米国時間）に一般公開されたPerplexityのWebブラウザ。PerplexityのAI検索機能とAIアシスタント「Comet Assistant」が統合されており、閲覧中のページについての質問に答えたり、内容の要約やページ内の操作などをAIにより行える。

Comet

11月10日現在、「Comet」はWindows 10以降／macOS 14以降で利用可能。モバイル版アプリも近日中にリリースすることがアナウンスされている。

「Comet」自体は無料で利用でき、検索回数にも制限はないが、Perplexityの加入プランによって利用できるモデルが異なり、有料プランに加入しているとより高性能なモデルの利用や精度の高い分析・文章作成・画像生成などが行えるという利点がある。

ブラウザをダウンロードして検索を行うとプレゼント対象となる

このたびスタートしたキャンペーンは、キャンペーン期間中に「Comet」をダウンロード・インストールし、「Comet」上で1回検索を行うことを適用条件として、対象者に500円相当のPayPayポイントをプレゼントするというもの。応募は1人あたり1回までで、「Comet」を初めてダウンロードする場合のみ対象となる。

応募は、キャンペーンサイトで「今すぐ応募する」をクリックしたのち、「Comet」をダウンロードしてログインし、検索を実行することで行える。なお前述のとおり、11月10日時点でモバイル版の「Comet」は提供されていないため、応募はPCにインストールした「Comet」からのみ行えることになる。モバイル版の「Comet」がリリースされ次第、スマートフォンからの申し込みも可能となる予定。

PayPayポイントは応募ステップ中に入力を求められるメールアドレスあてにPayPayポイントコードとして送付される。実際のポイント付与には、メール受信日から6カ月以内に、送付されたメールのURLにアクセスする必要がある。

なお、付与金額が上限に達した場合、キャンペーンは早期終了する場合があるとのこと。