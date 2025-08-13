ティーピーリンクジャパンは8月13日、デュアルアンテナを搭載したUSB Wi-Fi子機「Archer TX30U Plus」および、USB 3.0 Type-C／A接続のSDカードリーダー「UA430D」を発表した。いずれも8月20日に発売する。

Archer TX30U Plusの店頭予想価格は4,200円で、Amazon.co.jpでの限定販売。UA430Dはオンラインでの取り扱いで店頭予想価格は1,480円。

Archer TX30U Plus

「Archer TX30U Plus」はWi-Fi 6（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）に準拠したUSB無線LAN子機。通信速度は最大1,201Mbps（5GHz）＋574Mbps（2.4GHz）で、本体側面に2つのアンテナが配置されている。

デバイスがある方向に電波を送信するビームフォーミング、複数のデバイスと同時通信し高速化・低遅延を図るOFDMA、複数のデバイスで同時にデータを受信・処理できるMU-MIMO技術などに対応し、遅延が少ない通信が可能。セキュリティはWPA3をサポート。本体サイズは43×13.5×78.1mm。

UA430D

「UA430D」はSDカードとmicroSDカードの2スロットを備え、同時に読み書きできるカードリーダー。ポートは一端がUSB 3.0 Type-Cポート×1（5Gbps）、もう一端がUSB 3.0 Type-Aポート×1（5Gbps）となっている。本体はアルミ合金製。

対応OSはWindows・macOS・Linux OS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOSと幅広く、デスクトップPCやスマートフォンなどのデバイスと組み合わせて使える。本体サイズは75×22.9×9.3mm。