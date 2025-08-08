ソフトバンクは、ソフトバンク端末を対象とした新しい端末購入プログラム「新トクするサポート＋（プラス）」を8月20日に提供する。

「新トクするサポート＋」は対象スマートフォンを48回払いで購入した後、13カ月目または25カ月目以降に特典利用を申し込み端末を返却、ソフトバンクの査定完了後に特典利用料を支払うと、以降の分割支払金／割賦金の支払いが不要となるプログラム。

これまでの「新トクするサポート」では、特典や適用条件が異なる3つのプログラム（プレミアム／バリュー／スタンダード）を対象機種ごとに提供してきたが、「新トクするサポート＋」ではこれらを一本化する。

「新トクするサポート＋」では、最大36回分の端末代金の支払いが不要になる特典Aと、最大24回分の端末代金の支払いが不要になる特典Bを用意し、ユーザーが選べる形だ。特典Aでは端末購入月から13～24カ月目に特典利用を申し込め、特典Bでは25カ月目以降に特典利用を申し込める。

なお特典Aでは、端末の購入時から特典利用の申し込みが完了するまで「あんしん保証パック」へ加入する必要がある。加えて特典利用料（最大22,000円）、早期利用料（最大38,500円）の支払いも条件だ。

「新トクするサポート＋」はソフトバンク回線の契約がなくとも利用可能。「新トクするサポート＋」の提供開始に合わせ、従来の「新トクするサポート（プレミアム）」「新トクするサポート（バリュー）」「新トクするサポート（スタンダード）」は順次終了する。