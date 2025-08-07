ヤマハ音楽振興会が展開する音楽教育事業「YAMAHA MUSIC SCHOOL」は、誰でも参加できる「みんなでつくるサウンドロゴ」のWeb投票を開始した。投票期間は2025年9月7日23:59まで。

「みんなでつくるサウンドロゴ」は、YAMAHA MUSIC SCHOOLのサウンドロゴ制作にあたり、全国5会場でファンミーティングを開催。「ワクワクする」「何かが始まる」「上に広がって行く」など、ファンともにYAMAHA MUSIC SCHOOLのサウンドロゴのイメージを言語化した。このファンのイメージを、YAMAHA MUSIC SCHOOL講師に共有し、サウンドロゴを公募したところ、国内外の講師から約180作品の応募があり、社内選考にて「クオリティはもちろんのこと、コアなファンが持つ教室のイメージにふさわしい作品はどれか」といった視点で11作品を選出、今回、この中からWeb投票にて大賞の1作品を決定する。

投票期間は2025年9月7日23:59までで、特設ページにて投票できる。誰でも参加できるが、投票できるのは、一人につき1作品のみ。合計得点が最も高い作品が「大賞」に選出され、2025年10月にオフィシャルサイトにて発表される。大賞受賞作品はYAMAHA MUSIC SCHOOLのサウンドロゴとして2025年12月以降に展開するプロモーション動画等で活用していくとのことだ。