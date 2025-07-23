「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」公開、Unreal Engine 5版『VALORANT』を正式サポートへ

米NVIDIAは7月22日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。
11個のタイトルでDLSS Override機能のサポートを追加し、2つの不具合を修正したドライバアップデート。なかでも7月29日にタクティカルFPS『VALORANT』で提供予定の「パッチ11.02」では同作がUnreal Engine 5へと全面的にアップデートされることを受けて、GeForce Game Ready Driverでの対応を実施。引き続きNVIDIA Reflexを活用した強力なゲームプレイをサポートするとしている。
DLSS Overrideに対応する新作
- 7 Days to Die
- Brickadia
- Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game
- Monster Hunter Wilds
- REMATCH
- RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
- Strinova
- Stygian: Outer Gods
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Warhammer 40,000: Speed Freeks
- WUCHANG: Fallen Feathers
解消した不具合
- Counter-Strike 2: ASUS ROG PG27AQN モニターで 4:3 アスペクト比解像度を使用すると画面が真っ黒になる [5300665]
- NARAKA BLADEPOINT: DX11 および DLSS 超解像度使用時に特定のマップで安定性の問題が発生する [5374090]