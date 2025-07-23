米NVIDIAは7月22日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」の提供を開始した。NVIDIA App等でリリースされ、手軽に適用できる。

「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 577.00」公開、Unreal Engine 5版『VALORANT』を正式サポートへ

11個のタイトルでDLSS Override機能のサポートを追加し、2つの不具合を修正したドライバアップデート。なかでも7月29日にタクティカルFPS『VALORANT』で提供予定の「パッチ11.02」では同作がUnreal Engine 5へと全面的にアップデートされることを受けて、GeForce Game Ready Driverでの対応を実施。引き続きNVIDIA Reflexを活用した強力なゲームプレイをサポートするとしている。

DLSS Overrideに対応する新作

7 Days to Die

Brickadia

Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game

Monster Hunter Wilds

REMATCH

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Strinova

Stygian: Outer Gods

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Speed Freeks

WUCHANG: Fallen Feathers

解消した不具合