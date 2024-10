米NVIDIAは10月11日、『Game-Changer: How the World’s First GPU Leveled Up Gaming and Ignited the AI Era(ゲームチェンジャー:世界初のGPUはどのようにゲームをレベルアップさせ、AI時代に火をつけたか)』と題したブログ記事を公開し、同社が発売したNVIDIA GeForce 256グラフィックスカード25周年記念を祝福した。

NVIDIA GeForce 256発売から25周年。描画機能のハードウェアアクセラレーションでゲームを変革

1999年10月にNVIDIA GeForce 256が発売されてから、25年が経過したという内容。GeForce 256は220nmプロセスで製造されたGPUで、2,300万個のトランジスタを集積して32MBのSDR(またはDDR)メモリがGPUメモリとして組み合わされていた。Unreal Tournamentとのコラボレーションでは100万台も売り上げたと言及されており、大きく普及に貢献したと述べられている。

25周年を祝して、NVIDIAのオフィスでは緑色のポップコーンが提供されたようだ。

