「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90」公開 - ベータ版NVIDIA Appにさらなる新バージョン

米NVIDIAは10月1日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 565.90」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

『MechWarrior 5: Clans』『Starship Troopers: Extermination』『THRONE AND LIBERTY』に対応し、『EA SPORTS FC 25』『Frostpunk 2』『God of War Ragnarök』での最適設定プロファイルを内蔵するドライバアップデート。

加えてベータ版として提供されているNVIDIA Appの新バージョンも利用可能。G-Syncの設定がNVIDIA App側で行えるようになるほか、RTX HDRをマルチモニター環境でも有効化できるようになる。システム動作を確認できる「ヘッドアップディスプレイ」機能にはアクセシビリティの改良が行われ、NVIDIA App経由でドライバをロールバックできる機能も追加予定だ。

