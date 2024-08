「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 560.94」公開 - 『Black Myth: Wukong（黒神話：悟空）』対応

米NVIDIAは8月20日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.94」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

発売されたばかりの『Black Myth: Wukong(黒神話:悟空)』に加え、『スター・ウォーズ 無法者たち』『ファイナルファンタジーXVI』『Concord』にも正式対応するドライバアップデート。いずれのゲームタイトルもNVIDIA GeForce RTXシリーズで利用可能な最新機能を統合しており、最新ドライバとの組み合わせで最適なパフォーマンスを実現できるとしている。

