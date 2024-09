次期『バトルフィールド』は“現代戦回帰”を標榜。高密度な64人対戦で原点に立ち返る

米IGNによる独占インタビューにより、次期『バトルフィールド』フランチャイズが掲げるコンセプトについて明らかにされている。現代戦への回帰を掲げており、『バトルフィールド 3』『バトルフィールド 4』が備えていた同シリーズの楽しさに立ち返ると言及された。

最新作としては、近代戦をコンセプトにした『BF 2042』が存在する大作FPSシリーズ。近未来戦闘として多様なガジェットや最大128人対戦、スペシャリスト制が導入されたが、システムが煩雑になった一方でマップの密度が低下。バトルフィールドフランチャイズが経験した過去最大の繁栄を取り戻すことはできていなかった。

今回、次期『バトルフィールド』について少し情報が明らかにされたというもの。近代戦ではなく現代戦に立ち返るとされ、128人対戦は削除されて64人対戦へ。マップはより高密度に作りこまれ、スペシャリスト制から兵科制への回顧も行われるという。

The next Battlefield will return to a modern setting and may include ship-to-ship and helicopter combat and feature natural disasters like wildfires. https://t.co/oje3TnjK1q pic.twitter.com/5FO3cHPFAo