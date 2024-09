米AMDは9月7日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けのプレビュードライバ「AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver for AFMF 2」を公開した。新作ゲーム『Warhammer 40,000』で新機能を使いたい、のような目的がなければ適用する必要はない。

9月9日にリリースされたばかりの新作ゲーム『Warhammer 40,000』において、AMD Radeon向けのフレーム生成機能「AMD Fluid Motion Frames 2」を有効化できるようになるプレビュードライバ。AMD Fluid Motion Frames 2はFSRの超解像機能とは異なり(フレーム生成機能はFSR 3から分離しているが)、ドライバ側で動作させるフレーム生成機能で、初代AMD Fluid Motion Framesよりもかなり描画遅延が低減されている点が特徴。ゲーム側でフレーム生成機能が統合されていない場合ドライバ側でAFMF 2に対応する必要があり、このためにAMDがプレビュー版を公開したようだ。

The AFMF 2 technical preview driver has been updated with new optimizations and stability fixes.



This includes improvements for Warhammer 40,000: #SpaceMarine2, which you can play with AFMF 2 and #FSR 2 to boost your frame rate and smoothness. https://t.co/AAEUJEskyQ