Hamee(ハミィ)は8月14日、モバイルアクセサリーブランド「iFace」からGoogle Pixel 9シリーズ用の各種スマートフォンケースを発表した。iFace公式サイトで予約を受け付けており、9月中旬に発売する。

「iFace」からGoogle Pixel 9シリーズ用のスマホケースが登場

iFaceは若年層を中心に人気の高いブランドで、iPhone向けを主に展開してきたが、Pixel 7a(2023年5月発売)を皮切りにGoogle Pixel向けの製品展開をスタートした。これまでは7a、8aと低価格モデルに絞っていたが、今回ついに上位機種向けにも手を広げ、Pixel 9/9 Pro/9 Pro XLの3機種用のケースを用意する。

「iFace First Class Standardケース/iFace First Class KUSUMIケース」(3,300円)は、ホワイト、ブラック、くすみブルー、くすみグリーンの4色展開。背面が透明な「iFace Reflection強化ガラスクリアケース」(3,520円)はブラック、ベージュの2色。なお、クリアケースはPixel 9 Pro XLを除く2機種のみ。いずれも「Made for Google」認定製品となる。