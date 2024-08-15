PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。
新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年8月20日からの提供を予定する。
『ウィッチャー3 ワイルドハント』（PS5/PS4）
『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』（PS5）
『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』（PS5/PS4）
『Cult of the Lamb』（PS5/PS4）
『RIDE 5』（PS5）
『ウォッチドッグス2』（PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル）
『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』（PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル）
『ソードアート・オンラインアリシゼーション リコリス』（PS4）
『ソードアート・オンラインフェイタルバレット』（PS4）
『ソードアート・オンライン―ホロウ・リアリゼーション―』（PS4）
「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。
『TimeSplitters』（PS2）
『TimeSplitters 2』（PS2）
『TimeSplitters: Future Perfect』（PS2）
『ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-』（PS4）
また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2（PS VR2）」のラインアップに『Vacation Simulator (やすみシミュレーター)』が追加される。
【#PSPlus】2024年8月提供コンテンツ情報！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 15, 2024
8月20日（火）よりゲームカタログに『ウィッチャー3 ワイルドハント』『WILD HEARTS』『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』などが登場！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/0gkR8Ae5Bd pic.twitter.com/LwBySiRySR