PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

  • ゲームカタログ

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年8月20日からの提供を予定する。

『ウィッチャー3 ワイルドハント』（PS5/PS4）
『WILD HEARTS（ワイルドハーツ）』（PS5）
『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』（PS5/PS4）
『Cult of the Lamb』（PS5/PS4）
『RIDE 5』（PS5）
『ウォッチドッグス2』（PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル）
『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』（PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル）
『ソードアート・オンラインアリシゼーション リコリス』（PS4）
『ソードアート・オンラインフェイタルバレット』（PS4）
『ソードアート・オンライン―ホロウ・リアリゼーション―』（PS4）

  • ゲームカタログ

    『ウィッチャー3 ワイルドハント』

  • ゲームカタログ

    『WILD HEARTS』

  • ゲームカタログ

    『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』

  • ゲームカタログ

    『Cult of the Lamb』

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『TimeSplitters』（PS2）
『TimeSplitters 2』（PS2）
『TimeSplitters: Future Perfect』（PS2）
『ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-』（PS4）

  • ゲームカタログ

    『TimeSplitters』

  • ゲームカタログ

    『TimeSplitters 2』

  • ゲームカタログ

    『TimeSplitters: Future Perfect』

  • ゲームカタログ

    『ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-』

また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2（PS VR2）」のラインアップに『Vacation Simulator (やすみシミュレーター)』が追加される。

  • ゲームカタログ

    『Vacation Simulator (やすみシミュレーター)』