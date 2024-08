PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。それぞれ、2024年8月20日からの提供を予定する。

『ウィッチャー3 ワイルドハント』(PS5/PS4)

『WILD HEARTS(ワイルドハーツ)』(PS5)

『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』(PS5/PS4)

『Cult of the Lamb』(PS5/PS4)

『RIDE 5』(PS5)

『ウォッチドッグス2』(PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル)

『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』(PS4※PlayStation Plusの再配信タイトル)

『ソードアート・オンラインアリシゼーション リコリス』(PS4)

『ソードアート・オンラインフェイタルバレット』(PS4)

『ソードアート・オンライン―ホロウ・リアリゼーション―』(PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『TimeSplitters』(PS2)

『TimeSplitters 2』(PS2)

『TimeSplitters: Future Perfect』(PS2)

『ソードアート・オンライン-ロスト・ソング-』(PS4)



また、プレミアムプランを対象として、「PlayStation VR2(PS VR2)」のラインアップに『Vacation Simulator (やすみシミュレーター)』が追加される。