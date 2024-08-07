「NVIDIA GeForce Game Ready driver 560.81」公開 - NVIDIA Appに便利機能搭載

米NVIDIAは8月6日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 560.81」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。
『Hunt: Showdown 1896』に対応してDLSS 3をサポートするほか、『Chained Together』『Dungeonborne』『Once Human』『Stormgate』『The First Descendant』への最適設定を追加したドライバアップデート。
ゲーム以外では、CyberLink PowerDirectorにおけるNVIDIA NVENC機能を強化した点もポイント。Topaz Video AI ProではマルチGPU環境におけるTensorRTコアアクセラレーションを改良し、複数のGPUで並列化に対応。ノイズリダクション、シャープニング、アップスケーリングなどのAI機能利用時のパフォーマンスを最大化できるとしている。
また、NVIDIA AppにはNVIDIA RTX Video（RTX Video Super Resolution、RTX VSRとも）と、RTX Video HDRの設定項目を追加。モニター設定も操作できるようになっている。
Get Game Ready for the best experience with our latest Game Ready Driver for Hunt: Showdown 1896 featuring DLSS Super Resolution.#RTXON → https://t.co/iQVxfte3sv pic.twitter.com/HImgBHgHzT— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 6, 2024