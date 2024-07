オイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、ポケモンが提供するNintendo Switch版・スマートフォン版(iOS/Android対応)で配信中のパズルゲーム『ようこそ!ポケモンカフェ ~まぜまぜパズル~(ポケまぜ)』にちなんだミールキット、Kit Oisix「4種野菜のピカチュウカレー」「カビゴンもまんぷく!BIGロコモコ」「チーズクリームのせ!イーブイケーキ」を2024年8月15日からより順次、期間限定で発売する。

『ポケまぜ』は、プレイヤーがカフェの店長となって、ポケモンたちと一緒に、まぜまぜするだけの簡単パズルで料理やドリンクを作り、お客さんをおもてなしするパズルゲーム。ゲームに登場するかわいいポケモンたちの料理をモチーフにしたミールキットの販売は、『ポケまぜ』としては初めての試みだという。

メニューに合わせて「食べられるシール」やピック、アプリの演出画面「でんせつ級の逸品!!!」をモチーフにしたデザインのランチョンマットが付属する。また、それぞれのメニューでオリジナルお茶碗つきのKit Oisixも販売する。

Kit Oisix「4種野菜のピカチュウカレー」は、『ポケまぜ』に登場する「ピリピリ!ピカチュウカレー」をモチーフにしたメニュー。4種の野菜が入った辛みなしのカレールーとソフリットごはんで、小さな子どもでも食べられるようになっている。

価格は2人前が1,943円、3人前が2,873円、モンスターボールお茶碗1個つき2人前が3,671円。販売期間はOisixが2024年8月15日10時から9月5日10時まで。Kit Oisix取り扱いがある店頭が2024年8月15日から9月19日まで。1人前につき1枚、オリジナルランチョンマットが付いてくる。

Kit Oisix「カビゴンもまんぷく!BIGロコモコ」は、『ポケまぜ』に登場する「カビゴンのまんぷく!ロコモコ」をモチーフにしたメニュー。BIGなカビゴンは、1個200gのBIGなハンバーグで再現した。しっかり潰したマッシュポテトをのせてシールを貼ったら、カビゴンの顔のできあがりだ。

価格は、2人前が2,699円、3人前が3,995円、スーパーボールお茶碗1個つき2人前が4,427円。販売期間はOisixが2024年8月22日10時から9月12日10時まで。店舗販売は行わない。1人前につき1枚、オリジナルランチョンマットが付いてくる。

Kit Oisix「チーズクリームのせ!イーブイケーキ」は、『ポケまぜ』に登場する「イーブイパンケーキ」をモチーフにしたメニュー。ふわふわの生地に、たっぷりチーズクリームを合わせ、彩りのフルーツをあしらった。最後に耳や尻尾のピックを付けて完成だ。

価格は、3~4人前で2,591円、マスターボールお茶碗つき2人前が4,319円。販売期間はOisixが2024年8月29日10時から9月19日10時まで。店舗販売は行わない。このセットについては、人数分ではなく、1セットにつき1枚、オリジナルランチョンマットが付いてくる。

© 2020 Pokémon. © 1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by Genius Sonority Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。