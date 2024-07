ポケモンは、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』(iOS/Android対応)が2024年7月20日にグローバルリリース1周年を迎えることを記念して、特別映像をポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開した。

【公式】『Pokémon Sleep』1周年!ニャオハ・ホゲータ・クワッスが登場!

また、7月15日からは、『Pokémon Sleep』のゲームにニャオハ、ホゲータ、クワッスたちが登場。同時に配信1周年を記念したインゲームイベント「1周年記念フェスティバル」を開催する。

「1周年記念フェスティバル」では、睡眠タイプを問わず、ニャオハ・ホゲータ・クワッスたちと多く出会えるチャンスがあるほか、特別なミッションを達成すると、ニャオハ・ホゲータ・クワッスそれぞれのおこうなど、さまざまなどうぐを入手できるという。

そのほか、「1周年記念フェスティバル」の開催を記念して、「1周年記念パック」や、ニャオハ・ホゲータ・クワッスそれぞれの「ポケモンGETパック」が順次登場する。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。