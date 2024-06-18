ユニットコムは6月13日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」が展開するコラボレーションPCが「ななしいんく」によってレビューされたことを記念し、合計50台限定で最大2万円オフになるキャンペーン施策を開始した。

  • パソコン工房ゲーミングPCを「ななしいんく」がレビュー！ 動画公開記念で限定50台が最大2万円オフに

「ななしいんく」に所属する天羽衣さん、柚原いづみさん、島村シャルロットさんがパソコン工房LEVEL∞ゲーミングPCをレビューし、動画を公開中。これを記念して最大2万円オフになるクーポンを合計50台限定で配布するというもので、構成に応じた割引を適用してコラボPCを購入可能だ。

  • 40万円以上で使える20,000円OFF WEBクーポンコード：774inc20000
  • 30万円以上で使える15,000円OFF WEBクーポンコード：774inc15000
  • 20万円以上で使える10,000円OFF WEBクーポンコード：774inc10000
  • 20万円未満で使える5,000円OFF WEBクーポンコード：774inc5000

また、あわせてプレゼントキャンペーンも実施中。抽選でサイン入りゲーミングキーボードが当たるSNSを実施しており、メンバー公式X（旧Twitter）アカウントから参加できる。

LEVEL-R776-147F-UTX [RGB Build]

  • LEVEL-R776-147F-UTX [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i7-14700F
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：332,800円
  • クーポン：774inc15000

LEVEL-R776-147F-TT3X

  • LEVEL-R776-147F-TT3X

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i7-14700F
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2）　※実際の動作はDDR5-440
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：284,700円
  • クーポン：774inc10000

LEVEL-M77M-144F-RL5X

  • LEVEL-M77M-144F-RL5X

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i5-14400F
  • メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：177,800円
  • クーポン：774inc5000