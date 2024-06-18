パソコン工房ゲーミングPCを「ななしいんく」がレビュー！ 動画公開記念で限定50台が最大2万円オフに

ユニットコムは6月13日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」が展開するコラボレーションPCが「ななしいんく」によってレビューされたことを記念し、合計50台限定で最大2万円オフになるキャンペーン施策を開始した。
「ななしいんく」に所属する天羽衣さん、柚原いづみさん、島村シャルロットさんがパソコン工房LEVEL∞ゲーミングPCをレビューし、動画を公開中。これを記念して最大2万円オフになるクーポンを合計50台限定で配布するというもので、構成に応じた割引を適用してコラボPCを購入可能だ。
- 40万円以上で使える20,000円OFF WEBクーポンコード：774inc20000
- 30万円以上で使える15,000円OFF WEBクーポンコード：774inc15000
- 20万円以上で使える10,000円OFF WEBクーポンコード：774inc10000
- 20万円未満で使える5,000円OFF WEBクーポンコード：774inc5000
また、あわせてプレゼントキャンペーンも実施中。抽選でサイン入りゲーミングキーボードが当たるSNSを実施しており、メンバー公式X（旧Twitter）アカウントから参加できる。
☾ ໋— 天羽衣 ななしいんく (@Amaui_) June 13, 2024
＼⟡ プレゼントキャンペーン ⟡／
抽選でなんと1名様に、
天羽衣サイン入りキーボードが当たります❕
⚠配信終了から48時間以内の期間限定
【応募方法】
▫️レベルインフィニティのアカウント( @LEVEL_INF )をフォロー
▫️#ななしいんくパソコン工房 ＋ 応募キーワードタグ… pic.twitter.com/MVCe3Q8o6e
LEVEL-R776-147F-UTX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14700F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：332,800円
- クーポン：774inc15000
LEVEL-R776-147F-TT3X
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14700F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2） ※実際の動作はDDR5-440
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：284,700円
- クーポン：774inc10000
LEVEL-M77M-144F-RL5X
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i5-14400F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：177,800円
- クーポン：774inc5000