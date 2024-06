『VALORANT』が家庭用ゲーム機でクローズドベータ開催！ 武器スキン共有可能、PCクロスプレイは非対応

Riot Gamesは6月8日(日本時間)、アメリカで開催中の「Summer Games Fest」にあわせて発表を実施し、PC向けに提供中のFPSゲーム『VALORANT』の家庭用ゲーム機版でクローズドベータテストを開催すると明らかにした。日本でも開催が予定されており、すでに応募を受け付けている。

VALORANTが家庭用ゲーム機でクローズドベータテストを開催するという内容。対応デバイスはXbox Series X|SおよびPlayStation 5で、対応地域は日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ヨーロッパ。特設ページで参加応募を受け付けており、プレイ動画も公開されている。

Console Limited Beta is on its way. Sign up today for your chance to play.



📝: https://t.co/4qdXRyKvXD pic.twitter.com/GxLUhwCTYi