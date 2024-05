KDDI/沖縄セルラーは5月15日、ソニー製Androidスマートフォン「Xperia 1 VI」「Xperia 10 VI」の取扱を発表した。Xperia 1 VIはauブランドで6月上旬以降に、Xperia 10 VIはau/UQ mobileブランドで7月上旬以降に発売する。いずれも予約受付を開始しており、Xperia 1 VIのみ価格も案内されている。

Xperia 1 VI

au版Xperia 1 VIは214,800円で、7月31日までに購入すれば「5G機種変更おトク割」と「Xperia 1 VI機種変更おトク割」により22,000円引きの192,800円となる。さらに「スマホトクするプログラム」を利用し25カ月目までに端末を返却する場合の実質負担額は112,800円。なお、22,000円の値引きを受けるには「auマネ活プラン」および「故障紛失サポート ワイド with Cloud」に加入することが条件となる。

Xperia 1 VIは同日にソニーから発表された新フラッグシップモデル。望遠域のカメラ性能を強化し光学7倍ズーム(170mm相当)となったほか、ディスプレイを21:9から19.5:9に変更、“2日持ち”をうたう電池持ちの改善などが主な変更点だ。SoCはQualcomm Snapdragon Gen 3を搭載する。

ミドルレンジのXperia 10 VIは幅68mm・約164gのスリムな軽量ボディに、継続採用された21:9ディスプレイと改良されたフロントステレオスピーカー、5,000mAhバッテリーなどを備える。

au公式アクセサリー「au +1 collection」として、ソニー純正ケース「Style Cover with Stand for Xperia 1 VI」や「Style Cover with Stand for Xperia 10 VI」も扱う。

Xperia 10 VI

「Xperia 1 VI & Xperia 10 VI予約キャンペーン」として、発売日前日までに予約し8月31日までに端末を購入した人にはPontaポイントを進呈する。特典はXperia 1 VI購入で5,000ポイント、Xperia 10 VI購入で3,000ポイントとなる。詳細はこちら。

「Xperia 1 VI 発売記念!エントリーでおトクキャンペーン」では、6月6日までにXperia 1 VIを予約し、9月9日までに購入した応募者全員に10,000円をキャッシュバックする。詳細はこちら。