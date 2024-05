カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」から、珊瑚礁の保全活動を行うNPO法人「アクアプラネット」とのコラボレーションモデル「BA-110AQ」が登場する。6月14日発売で、価格は17,600円。

アクアプラネットが管理している石垣島南部のカシオサンゴ畑に生息する「フタイロサンゴハゼ」がモチーフ。アクアプラネットへのサポートを開始した2018年に設けられたサンゴ畑で、現在では成長したサンゴに小魚が寄り添う姿も見られるという。

今回のコラボモデルは「BA-110」がベース。コーラルピンクの時分針をサンゴに見立て、フェイスにフタイロサンゴハゼのシルエットをあしらった。ベゼルやバンドにはマットな質感のペールピンクを選び、バンドにはアクアプラネットのロゴマークと「OUR OCEAN, OUR FUTURE」のメッセージ、裏蓋には「Love The Sea And The Earth」のシンボルマークを刻印した。

また、ベゼルやバンドの主な樹脂パーツには再生可能な有機性資源を含むバイオプラスチックを用いており、パッケージはプラスチックを使用せず再生紙で作られる。

サイズは縦46.3×横43.4×厚さ15.8mm、重さは約45g。防水性能は10気圧。電池寿命は約3年。主な機能として、ワールドタイム(世界48都市・29タイムゾーン)、ストップウオッチ、タイマー、アラーム、フルオートカレンダー、LEDライトを備える。