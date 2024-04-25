ユニットコムが取り扱うゲーミングPCの一部対象モデルにおいて、Webクーポンの配布やそれに伴うグッズ抽選キャンペーンが行われている。
「NORTHEPTION」世界大会応援キャンペーン
- Webクーポン：NTH0423
- クーポン有効期限：2024年5月6日（月）15:59まで
- プレゼント施策：抽選で1名様にNORTHEPTION タオルマフラーが当たる
- 販売ページはこちら
✨「#NORTHEPTION」世界大会応援キャンペーン✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) April 23, 2024
抽選で1名様に、タオルマフラーを🎁いたします！
【応募方法】
① @NORTHEPTIONと@LEVEL_INFをフォロー
② 本ポストに #レベルインフィニィxNTH を付けて引用ポスト
⏰：2024/5/6(月)15:59迄
特集ページhttps://t.co/kZxXgV0QZi pic.twitter.com/SYqGf1LhoA
「Rush Gaming」購入特典ハセシンマウスカーソル追加記念
- Webクーポン：Rush5000
- クーポン有効期限：2024年5月7日（火）14:59まで
- 購入特典：オリジナル壁紙とステッカー、ハセシンマウスカーソル
- 販売ページはこちら
「RIDDLE」APEX部門 世界大会応援キャンペーン
- Webクーポン：RIDDLE0424
- クーポン有効期限：2024年5月7日（火）14:59まで
- プレゼント施策：抽選でサイン入りTシャツが当たる
- 販売ページはこちら
✨「RIDDLE」APEX部門 世界大会応援キャンペーン✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) April 24, 2024
抽選で1名様に、サイン入りTシャツをプレゼント🎁
【応募方法】
①@RIDDLEORDERと@LEVEL_INFをフォロー
②本ポストに #レベルインフィニティxRID を入れて引用ポスト
⏰：2024/5/7(火)14:59迄
特集ページhttps://t.co/6wmn9oTS6x#PR pic.twitter.com/IEmW1MMPK9
「REIGNITE」 GAMERS’DARBY～再燃賞～協賛
- Webクーポン：RIG0425
- クーポン有効期限：2024年5月8日（水）14：59まで
- 販売ページはこちら
NIRU APEXプロリーグ決定
- Webクーポン：NIRU0425
- クーポン有効期限：2024年5月7日（火）14:59まで
- プレゼント施策：NIRUオリジナルマウスパッド、抽選でサイン入り色紙
- 販売ページはこちら
✨NIRU プロリーグ決定おめでとうキャンペーン！✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) April 25, 2024
抽選で1名様に、NIRUサイン入り色紙を🎁
[応募方法]
① @nirunno と @LEVEL_INF をフォロー
② 本キャンペーンポストに #レベルインフィニティxNIRU を付けて引用ポスト
⏰：5/7(火)14:59迄
特集ページhttps://t.co/M1c2yaWRHZ pic.twitter.com/ovQZrUBiiT