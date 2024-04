モバイルアクセサリーブランド「iFace」を展開するHamee(ハミィ)は4月3日、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Galaxy S24」および「Galaxy A55 5G」向けの新製品を発表した。4月上旬から順次発売する。

「iFace」からGalaxy S24/S24 Ultra/A55 5G用のスマホケースが登場

4月11日に日本でもいよいよ発売される新フラッグシップモデル「Galaxy S24」「Galaxy S24 Ultra」の2機種に加え、日本導入未発表のミドルレンジモデル「Galaxy A55 5G」向けのケースもラインナップする。

バンパー部分のみに色が付いて背面は透明の「iFace Reflection強化ガラスクリアケース」(3,520円)はS24/S24 Ultra/A55 5Gの3機種向けに、ブラック、グレー、ベージュ、ペールブルーの4色展開で登場する。

「iFace First Class Standard / Metallicケース」(3,300円)はホワイト、ブラック、ローズゴールド、コーラルブルーの4色でGalaxy S24/S24 Ultra向け。「iFace Look in Clearケース」(3,080円)および「iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート」(1,650円)も同様にS24/S24 Ultra向けとなる。