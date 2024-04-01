サードウェーブは、パソコン専門店ドスパラ店舗、および通販サイトにて、抽選でPCパーツ・周辺機器やカタログギフトなどが当たる『新生活スタートダッシュ応援祭』を2024年4月1日より開始した。

期間中、合計4,000円以上の買い物・エントリーした人から抽選で1,000名に、27インチ液晶モニターやゲーミングデバイスセットなどが当たる。期間は通販が2024年4月1日11時から同22日10時59分、店舗が2024年4月1日開店から同21日閉店まで。エントリー締切は2024年4月22日23時59分。

対象は全商品。エントリーにはドスパラ会員登録が必要。期間中の合計金額に関わらず、エントリーは1回のみ。当選内容は以下の通り。

BenQ ZOWIE XL2546X-JP (24.5インチ液晶モニター)：6名

ASUS ProArt PA279CRV (27インチ液晶モニター)：6名

Logicool Wireless Gaming Combo G304SE-G435SE (ゲーミングデバイスセット)：6名

Logicool G913-TKL-TCWH (ワイヤレスゲーミングキーボード)：6名

Intel Core i7 14700K BOX：3名

Palit GeForce RTX 4060 Ti JetStream 16GB (グラフィックボード)：3名

カタログギフト(ハーモニック ESPRIT モード)：6名



◆Wチャンス

1,000ドスパラポイント：964名