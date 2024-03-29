小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は3月29日、「Xiaomi Fan Festival 2024」の開催を発表した。
Xiaomi Fan Festivalはシャオミの創立記念日である4月6日を祝う毎年恒例のイベント。今回は人気製品が最大50％オフとなるセールを実施するほか、公式サイトでは特典クーポンに交換可能なポイントや対象製品のアクセサリーをプレゼントする。
主な対象製品とセール価格は下表のとおり。
|対象製品
|通常価格
|セール価格
|割引率
|Xiaomi 13T Pro
|109,800円
|94,320円
|14％
|Xiaomi Pad 6
|49,800円
|44,820円
|10％
|Xiaomi Smart Band 8
|5,990円
|4,990円
|17％
|Xiaomi ゲーミングモニター G27i
|19,980円
|16,980円
|15％
|Redmi Buds 5
|6,980円
|4,980円
|30％
|Redmi Buds 5 Pro
|9,980円
|8,980円
|10％
|Mi 空気清浄機 3H
|19,900円
|10,980円
|45％
公式サイトのほか、Amazonや楽天市場でもセールを実施するが、対象製品や割引率、実施期間など内容が異なる。概要は下記のとおり。
- 公式サイト：スマートフォン最大30％オフ、ウェアラブル製品最大50％オフ、生活家電・スマートホーム製品最大50％オフ。Xiaomi Smart Band 8購入者にはストラップ、ロボット掃除機購入で付属アクセサリーを進呈。期間は4月1日0時～4月8日23時59分。
- Amazon：ウェアラブル製品最大20％オフ。期間は3月29日12時～4月1日23時59分。
- 楽天市場：季節家電最大40％オフ、ウェアラブル製品最大35％オフ。期間は4月4日20時～4月10日1時59分。