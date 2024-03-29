小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は3月29日、「Xiaomi Fan Festival 2024」の開催を発表した。

  • Xiaomi Fan Festival 2024

    Xiaomi Fan Festival 2024

Xiaomi Fan Festivalはシャオミの創立記念日である4月6日を祝う毎年恒例のイベント。今回は人気製品が最大50％オフとなるセールを実施するほか、公式サイトでは特典クーポンに交換可能なポイントや対象製品のアクセサリーをプレゼントする。

主な対象製品とセール価格は下表のとおり。

対象製品 通常価格 セール価格 割引率
Xiaomi 13T Pro 109,800円 94,320円 14％
Xiaomi Pad 6 49,800円 44,820円 10％
Xiaomi Smart Band 8 5,990円 4,990円 17％
Xiaomi ゲーミングモニター G27i 19,980円 16,980円 15％
Redmi Buds 5 6,980円 4,980円 30％
Redmi Buds 5 Pro 9,980円 8,980円 10％
Mi 空気清浄機 3H 19,900円 10,980円 45％

公式サイトのほか、Amazonや楽天市場でもセールを実施するが、対象製品や割引率、実施期間など内容が異なる。概要は下記のとおり。

  • 公式サイト：スマートフォン最大30％オフ、ウェアラブル製品最大50％オフ、生活家電・スマートホーム製品最大50％オフ。Xiaomi Smart Band 8購入者にはストラップ、ロボット掃除機購入で付属アクセサリーを進呈。期間は4月1日0時～4月8日23時59分。
  • Amazon：ウェアラブル製品最大20％オフ。期間は3月29日12時～4月1日23時59分。
  • 楽天市場：季節家電最大40％オフ、ウェアラブル製品最大35％オフ。期間は4月4日20時～4月10日1時59分。