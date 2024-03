小米技術日本(シャオミ・ジャパン)は3月12日、二子玉川 蔦屋家電内の次世代型ショールーム「蔦屋家電+」において、体験型ショールーム展示「Hello!! Nice to“mi”you」を開催すると発表した。

「Hello!! Nice to“mi”you」蔦屋家電+で3月18日から4月7日まで開催

シャオミのIoT家電やガジェットを「Photo with mi」(フォトジェニック)、「Home with mi」(暮らし)、「Work with mi」(仕事)の3つのテーマで展示する。3月18日~4月7日の期間限定。

人気イラストレーター・tomboniaさんの描き下ろしイラストも展示し、シャオミのスマートフォンの高性能カメラを使った撮影も体験できる。先着1,500名にtomboniaイラストステッカーをプレゼントするほか、アンケート回答でtomboniaオリジナルマグカップやクーポンが当たる。

2月に発売されたばかりの「Xiaomi Watch S3」「Xiaomi Smart Band 8 Pro」「Redmi Watch 4」や3月発売予定の新製品(モニターやスマートカメラ)を展示する。さらに、体験はできず電源オフ状態での展示のみとなるが、国内未発売の「Xiaomi 14 Ultra」の参考展示も行う。