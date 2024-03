Epic Gamesは3月8日、Appleが無効化した同社の開発者アカウントが復活する見込みだと発表した。EUで施行されるデジタル市場法を受け、Appleが対応した形だ。

Epic GamesはiOSデバイス向けのアプリ提供・支払い機能においてAppleと係争し続けている。EUもAppleの活動が不当に競争力を抑制するものであると判断しており、2023年5月には大手IT企業の独占的な営利活動を一部制限するデジタル市場法を施行。これによってEpic GamesはiOSデバイス向けに独自のアプリストアを展開できるようになり、いまはクラウドゲーミングを経由しないと遊べない『フォートナイト』が再びiOSデバイス上で動作させられるようになると目されていた。

しかし、3月6日にAppleはEpic Games Wednesday ABの開発者アカウントに停止処分を実施した。Epic Gamesは「Appleが展開するApp Storeの潜在的な競合を排除しようとしている」と指摘する文書を発表し、Appleは批判にさらされていた。今回Appleは欧州委員会にEpic Gamesの開発者アカウント復元を通達し、デジタル市場法を遵守していく構えだ。

