2024年2月27日23時からポケモン公式YouTubeチャンネルで放送された「Pokémon Presents」にて、『ポケットモンスター』のカードゲーム「ポケモンカード」のスマホゲームタイトル『Pokémon Trading Card Game Pocket』が2024年にリリースされると発表された。基本プレイ無料で一部アイテム課金あり。

『Pokémon Trading Card Game Pocket』はポケモンカードを、手軽にコレクションできるアプリ。ポケモンカードゲームの開発元であるクリーチャーズ、ディー・エヌ・エー、ポケモンの3社共同で開発する。

ゲームでは、拡張パックを毎日2パック無料で開封でき、過去の懐かしいイラストから、同作でしか登場しない完全新規のカードまで、さらに広がったコレクション体験を楽しめるという。

また、デジタルだからこそ実現可能なカードの表現や演出に挑戦。「イマーシブカード」と呼ばれるカードでは、ポケモンカードのイラストの世界に飛び込んでいるような感覚を体験できる。

さらに、バトルでは、ちょっとしたスキマ時間など、短い時間でも気軽に楽しめるよう、従来のグランドデザインを踏襲しつつ新たなルールを取り入れた。

【公式】『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケモントレーディングカードゲームポケット)』コンセプト映像

なお、画面は開発中のもの。