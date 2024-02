CIOは2月27日、「CIOシリコンケーブル 15㎝ C to Lightning」「カラビナ付きケーブルホルダー C to Lightning」を発売した。ケーブルは1,880円、ホルダーは550円。

被覆にシリコン素材を採用しておりしなやかで絡みにくく、30,000万回の折り曲げテストもクリアしたLightningケーブル。急速充電とUSB 2.0相当のデータ転送に対応する。

カラビナ付きケーブルホルダーと組み合わせることで、バッグやポーチなどに着けてケーブルを持ち歩き、「モバイルバッテリーは持ってきたけどケーブルがない」といった事態を防げる。

ケーブル本体・ケーブルホルダーともに、ブラック/ホワイト/パープル/ピンクの4色展開。なお、本製品はLightningコネクタを採用しているが、USB Type-C仕様の同等品も先に発売されている。