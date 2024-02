2月26日、スペイン・バルセロナで開催中のモバイル技術見本市「MWC Barcelona 2024」において、「AI-RANアライアンス」の設立が発表された。

AI技術の活用によるRAN(Radio Access Network)インフラ基盤の変革を目指す業界団体。設立メンバーは、AWS、Arm、DeepSig、エリクソン、マイクロソフト、ノキア、ノースイースタン大学、NVIDIA、サムスン電子、ソフトバンク、T-Mobile。

既存RANの周波数利用効率・性能の向上を図る「AI for RAN」、AIとRANの処理を統合しインフラの利用効率を高め新たな収益機会の創出をねらう「AI and RAN」、RANを通じてワークエッジ側にAIを展開しモバイルユーザー向けの新規サービスを実現する「AI on RAN」の3点を主要テーマとして研究開発に取り組む。