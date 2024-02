デル・テクノロジーズ、KITTEにてポップアップストア「WELCOME TO THE ZONE」を実施、XPS販売開始も発表

東京駅隣接のKITTEアナトリウムにポップアップストアオープン

デル・テクノロジーズは2024年2月21日、KITTE 1Fアトリウムに期間限定でオープンするポップアップ ストア「WELCOME TO THE ZONE]」を2月22日~3月7日まで開催します(注:2月27日は招待者のみ)。前日のプレスイベントに行ってきました。

2024年2月22日~3月7日まで東京駅南口に隣接するKITTE 1Fアナトリウムで開催される「WELCOME TO THE ZONE」会場。中央がチャレンジゾーン、左側がAlienwareとXPS、右側がInspironと企業向け製品にレイアウトされています

2月27日はイベントが予定されており、招待者のみとなります

会場左手前がXPS。本日から発売開始されたXPSも……

届いたばかりということもあり、セッティングに追われていました

会場左奥がAlienware。専用バックパックも展示

中央ステージがZONE CHALLENGEエリア。動かしているのはAlienware Aurora R16。レーシングゲームにはリアル志向でなかなか難しい『Assetto Corsa』が導入されていました

会場右側手前にInspiron。昨年発表されたCore Ultraモデルも展示されています

右側奥はビジネス系パソコンも。KITTEという場所を考えるとビジネスマンが寄ることを想定しているのでしょう

なかなか目に触れる機会のないDellケース類も展示。最近はエコを全面的に押し出しており、再生プラスチックのみならず海洋プラスチックを外装に採用した製品もあります

冒頭、コンシューマー&ビジネス マーケティング統括本部 本部長の横塚 知子氏が挨拶。Dellにはアンバサダープログラムがあり、昨年の「デル アンバサダー大感謝祭 2023」ではほぼすべてのコンシューマー製品が並べることができ、アンバサダーからも好評であったと紹介。これを一般の方にも体験してもらえる場として、今回のポップアップストアの開催につなげたと説明しました。個人的に、かなりこの話には共感できます。

デル・テクノロジーズ コンシューマー&ビジネス マーケティング統括本部 本部長の横塚 知子氏

というのも、私も「デル アンバサダー大感謝祭 2023」には取材で参加しており、記事も書かせていただいております。展示がかなり充実していたこともあり、ぜひ一般客が触れられる場としても機能すれば、というのは感じていたところでした。

今回のポップアップストアでは大感謝祭ほどの台数はなかったものの、コンシューマーラインのInsporon/XPS/Alienwareだけでなく、法人向けのPrecisionや個人ユーザーではなかなか実物を見ることのできないバッグ類も展示されており、これだけでも興味深いでしす。ビジネスマンがフラっと立ち寄れるKITTEという立地も考慮しているのかもしれません。

ちなみに「WELCOME TO THE ZONE」という名前には、人が超集中する「ゾーン」に入って活動することをDellのテクノロジーでサポートして生産性を上げる、という意味が込められているとのこと。

今回発表された最新XPSノートPCは、Meteor LakeことCore Ultraを搭載している点が目玉の製品。Core Ultra搭載パソコンのインテルのマーケティングメッセージが「AI Everywhere」ということもあり、今回はキービジュアルに映る人物にも生成AIを活用したとのこと。会場の上に大きなバナーが懸架されており、両面で男女のキービジュアルが入っています。

超集中して(生産性を上げること)をテクノロジーでお手伝い、ということでキービジュアルも画像生成AIで作成。AI Everywhereとの親和性もあるのでしょう

横塚氏は4月からの新生活の準備をしていると思うので、集中してゾーンに入るために最適なテクノロジーを搭載した1台を選んで欲しいと語りました。

XPSは15インチを廃止して14/16インチモデルへと拡大。Dell初のCopilotキー搭載

CES2024でお披露目されていた、Core Ultra搭載のXPSは、13Plus/14/16の3つのサイズで販売を本日から開始します。いずれもアルミニウム削り出し&ビーズブラストによる美しい外装に加え、内装と外装のカラーリングを統一したミニマルデザイン。

製品説明を行ったフォンタナ海氏によると、プレミアムノートパソコンの分野では13インチが継続的に35%程度の需要があるのに対し、2018年には54.1%と過半数を占めていた15インチ製品は2023年には38.9%と縮小。その分14/16インチが伸びているため、このような製品展開へと刷新したとのこと。

デル・テクノロジーズ コンシューマー &スモールビジネス 事業部PGTMシニアアドバイザーのフォンタナ 海氏

今回販売されたXPSは13Plus/14/16の構成。14/16はパフォーマンス向上と外部GPUモデルもあり、性能+見かけにこだわるクリエイターもターゲットにしています

15インチ製品を排したのは15インチの需要が低下傾向にあるため、とのこと

ガラス製パームレストと一体化したタッチパッドはハプティックフィードバック付き。XPSならではの豪華素材と先進テクノロジーが満載された製品となっています。

Core UltraはGPU性能もかなり高いのですが、14インチモデルと16インチモデルはNVIDIA RTX GPU搭載モデル(14は4050、16は4050/4060/4070がオプション)も用意されており、クリエイターも販売ターゲットとして想定されています。

XPS14は最大47Wの持続パフォーマンスで設計されているのに対し、XPS16は最大80Wの持続パフォーマンスで設計されているため、Core Ultra 9プロセッサやRTX 4070にも対応。XPS 14/16は4TBストレージオプションも用意されており、XPS史上最高のパフォーマンスマシンを謳い、パワフルさが光ります。

昨年発売されたCore UltraのInspiron 13/16にはなかった、CopilotキーもDellパソコンとして初搭載しています(参考記事)。ちなみに場所は右Ctrlキーの場所。本来は右Menuキーですが、変換・変換キー等が増えている日本語キーボードではノートパソコンの場合右Menuキーが省略されていることが多く、DellのパソコンでもFn+右CtrlキーがMenuキーとしてアサインされていました。

Dell XPS アンバサダーの渋谷凪咲さんが登場。ZONEチャレンジも

発表会にはゲストとして、Dell XPS アンバサダーの渋谷凪咲さんが登壇しました。新しいXPSはさらに薄く軽くなったところが高評価ポイントのようで、見た目がいいだけでなく、中身もいいとコメント。

ゲストとしてDell XPS アンバサダーの渋谷凪咲さんが登壇

New XPSの感想は薄くて軽くて、ルックスだけでなく中身も伴っているとのこと

渋谷さん好みの男性を生成AIで作成しましたが、中身が伴っているか気になっているご様子

今回のポップアップストアでは中央にゲームのチャレンジコーナーが用意されており、シミュレーター系ソフトの「Assetto Corsa」で富士スピードウェイを走行。渋谷さんはさすがにスムーズな走行とはいかなかったものの、「ランオフエリアのゴツゴツさが伝わってくる」とコメントしていました。

会期中は6分間の走行でベストラップを競うチャレンジ体験が予定されており、TOP10にはプレゼント贈呈とのこと。ちなみに、去年レノボがF1日本グランプリに合わせて行ったイベントでも同様の企画がありました(参考記事)が、このイベントでは鈴鹿サーキットのコースレコードクラスのタイムを出さないとダメだったので、Dellのイベントも好タイムが出るでしょう。